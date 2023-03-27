Rolex勞力士2023新錶｜最有驚喜的新OP　天藍色底五彩結合新錶面

【Rolex勞力士2023新錶】隨著Watches & Wonders 2023展開，令人引頸以待的Rolex勞力士2023新錶已經釋出，剛剛介紹過為慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona誕生60周年而推出的鉑金冰藍錶面加背透設計新作，接下來要介紹的是最令人意想不到的一款：配搭全新錶面的Oyster Perpetual。

（圖片來源：Rolex）

關於Oyster Perpetual相信大家不會忘記2020年推出的5款漆面配色作品，轟動一時令到該系列的身價暴升。作為該系列的錶迷不知道大家是否根據自己的喜好而選擇心儀的一款，抑或是心大心細，陷入選擇困難？可能勞力士深知大家的心意，所以今年推出的新作竟然是將5種顏色結合在一起，推出全新的一款錶面圖案「Celebration」（慶典），錶迷們可以放心說一句：我全都要！

（圖片來源：Rolex）

2020年震撼錶壇的OP系列包括糖果粉紅、綠松石藍、黄色、珊瑚紅色以及獵人綠色，是次將之化為不同大小的氣泡造型，融入天藍色背景，成為全新的「Celebration」錶盤。如此「貪心」又瘋狂的做法，賦予了這款勞力士的入門款更為繽紛的色彩。Oyster Perpetual系列是世上首款防水腕錶Oyster的直系後代，擁有著應有盡有的基本特徵，COSC瑞士天文台認證的精準計時加上防水蠔式錶殼象徵了品牌最純粹而專注的設計。OP猶如品牌一幅最好的畫布，可以被不斷重新演繹，在品牌不斷創新的技術加持下，錶盤設計也在一直革新，令到簡單純粹如此的OP歷久常新。

2232型機芯內置Syloxi矽游絲和順磁性鎳磷合金擒縱輪，動力儲備約55小時；3230型機芯則備有藍色Parachrom游絲和Chronergy擒縱系統，動力儲備增至約70小時。（圖片來源：Rolex）

是次新作共有31、36及41mm三款尺寸，男女皆適合，至於機芯方面則取決於錶殼尺寸：31mm的機芯為2232型，36及41mm的機芯則為3230型，均是品牌自家研發和製作，並於2020年亮相。兩款機芯的游絲擺輪組件配備慣性微調平衡擺輪，由可調節高度的擺輪夾板牢牢支撐，同時亦配置品牌專利的高性能Paraflex緩震裝置，令到抗震力得到極大的提升，大大增加了腕錶的可靠性。新錶面OP的定價一如其他錶面顏色相同：50,000港元（41mm）、47,600港元（36mm）、44,300港元（31mm），不過有2020年的瘋狂先例，在二手市場就不好說了。