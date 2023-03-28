ROLEX新手錶價格懶人包　勞力士Daytona竟透底、Day-Date有隱藏款

千呼萬喚始出來！2023年Watches & Wonders Geneva日內瓦鐘錶與奇蹟錶展稍早正式登場，其中最多人關心的重頭戲——ROLEX勞力士新款也在此時全數曝光！

今年勞力士新款數量頗多，事前多數人預測的內容有部分還真的兌現了，像是Daytona 60週年出了新款、Explorer 70週年也有新款，至於在品牌前幾天預告中曝光疑似Sky-Dweller的特寫也證實了是真的，倒是近年每年都被點名要改款的Milgauss依舊只聞樓梯響，不見新款來，話不多說，以下就直接帶大家快速瀏覽一下勞力士今年的新款有哪些。

勞力士2023年新手錶款式、價格一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Daytona 126506 鉑金冰藍面搭新機芯還改透背

為紀念Cosmograph Daytona誕生60週年，勞力士重新演繹這款經典名作。手錶的錶殼和面盤經過重新設計，並在部分細節進行細微改良。新款更搭載勞力士新研發的4131機芯，融匯品牌多項突破創新，甚至還改成了透明底蓋，讓人可以一窺機芯的細緻作工。

Explorer 224270 新增40mm尺寸

2023年適逢70週年的Explorer探險家系列新增錶殼擴增為40mm的作品，錶款以不鏽鋼製成，設計延續1953年原版手錶的風格，例如黑色漆面面盤特別用3、6、9三個數字呈現時標，其他時標則是矩形造型，搭配富有品牌辨識度的賓士指針，以更粗獷豪邁的尺寸詮釋探險家精神。

GMT-Master II 126718GRNR / 126713GRNR灰黑錶圈

GMT-Master II 2023年推出兩款新作，一款以18K黃金製成，另一款為黃金鋼款。兩只錶的錶圈均配備灰黑雙色Cerachrom陶瓷錶圈，這是此系列首見的雙色陶瓷圈顏色。而新錶款皆搭配紀念型錶帶（五珠帶），黑色面盤上的「GMT-Master II」字樣以金黃色呈現。

Yacht‑Master 42 226627鈦合金版本現身

42mm的Yacht‑Master 2023年正式亮相採用勞力士研發的RLX鈦金屬製成的新款，原本大家以為去年就會有鈦金屬的遊艇一代，結果晚了一年，等到Deepsea Challenge發表後，今年才有鈦合金版本的Yacht‑Master 42接力登場。

Sky-Dweller 336934 / 336935搭載升級版機芯

手錶外觀融入一些細節微調，同時也有包括白金鋼款與永恒玫瑰金款以新色面盤示人，然而2023年Sky-Dweller最大的改變再於機芯從9001升級為9002機芯，在保有機芯本有的特徵之餘結合品牌近年的多項新技術，如Chronergy擒縱系統、Paraflex避震系統和具改良滾珠軸承的新型自動盤等等。

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Oyster Perpetual 124300搭彩色氣泡面盤

勞力士入門款繼前幾年如流星般一閃即逝的彩色漆面款式後，2023年在系列中的31、36及41mm等尺寸又帶來新的面盤設計——彩色氣泡，其在綠松石面盤上放上黑色外框、大小不一的糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色各種泡泡，視覺魅力比起2020年的彩色漆面版本更上層樓。

Day-Date 36新增彩色拼圖面盤

不讓Oyster Perpetual專美於前，Day-Date 36 2023年也出現以各種貴金屬錶殼搭配繽紛彩色琺瑯面盤的新作，琺瑯面不僅色彩繽紛，更從拼圖獲得靈感，同時面盤上共有十個方位的時標是用六種不同色調的藍寶石鑲飾而成，值得一提的是，12點鐘位置的視窗會呈現英文主題詞彙，3點鐘位置的視窗則會顯示專屬表情符號，替手錶帶來一股俏皮的氛圍。

Day-Date 36另有寶石面盤款

除了彩色琺瑯拼圖面盤，Day-Date 36也加入了三款貴金屬錶殼新作，其中永恒玫瑰金款的面盤以綠色砂金石製作、黃金款的面盤為紅玉髓、白金款的面盤又換上綠松石面盤。

Cellini停產換上新系列1908 52508

勞力士上個十年在正裝錶領域的嘗試隨著Cellini系列走入歷史而宣告結束，然而品牌並未完全放棄正裝錶市場，因為他們在2023年改推出全新的Perpetual 1908，其採用圓拱形設計與精細三角坑紋錶圈、纖薄錶殼，同時底蓋也改成藍寶石水晶材質露出手錶搭載的7140自動機芯，顯然針對Cellini不夠理想的部分做出革新。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2023年各系列新品懶人包 Daytona、探一、GMT-Master II、遊艇都有亮點】