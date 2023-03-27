Rolex勞力士新錶｜GMT-Master II灰黑圈　Yacht‑Master 42鈦金屬

【Rolex勞力士2023新錶】隨著Watches & Wonders 2023錶展開始，已經釋出了9款新作，繼為慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona誕生60周年而推出的鉑金冰藍錶面加背透設計新作，以及最令人意想不到的五彩合一「Celebration」錶面新作，今回繼續為大家介紹最新的GMT-Master II以及Yacht‑Master 42。

圖片來源：Rolex

今年Oyster Perpetual GMT-Master II推出兩款新品：18K黃金及金鋼款，當中最矚目之處當然是灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，兩款皆有配備，作為全新的型格配色組合定必引起熱烈話題。金鋼款由錶圈、錶冠到錶鍊中心鏈節採用黃金材質， 中層錶殼、錶殼後蓋和錶鍊外鏈節則採用蠔式鋼製成。兩種金屬的結合高貴而優雅，帶有高度耐腐蝕特性，確保耐用度和可靠性。

+ 3

新作錶面上的「GMT-Master II」字眼以黃色塗飾突顯細節，4枚指針及鐘點標記均以18K黃金打造，採用3285型機芯，搭配專屬紀念型Jubilee錶帶，配備蠔式錶扣和品牌特製的Easylink舒適延長鏈帶，可延長多5mm。雙色外圈的灰黑組合型格低調，黑色與金色的配搭向來皆是絕配，亦有著晝夜交替的意味，與GMT-Master II的實用本質不謀而合。定價方面，金鋼款為128,600港元、18K黃金款為303,900港元。

圖片來源：Rolex

另一方面，今年的Yacht-Master 42新作亦是焦點之一，皆因是次為該系列首次採用超輕合金RLX鈦金屬，而且不單只是錶殼，就連蠔式錶帶都一樣採用此材質，由於RLX鈦金屬的特性，製法極為複雜，磨光、高亮及磨砂處理彰顯出精妙的工藝功力，一同產生出微妙紋理和光線配搭恰到好處，如襯托錶冠護肩的閃亮磨光錶面和高光澤的錶耳頂邊，就與啞光磨砂錶面形成對比，視覺效果和質感值得細緻體會琢磨。RLX鈦金屬本來的金屬灰色澤與黑色錶圈及錶面互相映襯，呈現出與別不同的嶄新韻味。新作定價為109,800港元。