HUBLOT新錶2023｜全新Big Bang Integrated及MP-13兩大驚人工藝

隨著Watches & Wonders Geneva 2023日內瓦鐘錶與奇蹟錶展開始，大家引頸以待多時的各大品牌新錶終於出爐，每次HUBLOT（宇舶）都會釋出不少驚喜，向來擅長大玩材質，將突破性的物料融入高級製錶藝術，今年當然不會令大家失望，為大家帶來全新Big Bang Integrated陀飛輪全碳纖維鍊帶腕錶。

Big Bang Integrated陀飛輪全碳纖維鍊帶腕錶（圖片來源：HUBLOT）

這種兼備輕量與堅固的鍍鋁碳纖維材質（Aluminum-coated carbon fiber），其實是一種碳纖維增強聚合物，結合玻璃纖維芯與鋁質薄表層而製成，直徑43毫米的腕錶難以置信地輕巧，並且賦予其出眾的耐磨性與防刮性，錶殼和機芯僅重42克。此外，由於這種新型材質將玻璃纖維融入特殊的樹脂中，所以實現了高強的抗衝擊性；在碳纖維表面噴上一層鋁塗料然後進行熱處理，所形成的鋁合金層純度高達99.99%，又賦予了極強的耐磨性。聽起來十分複雜，而且好像融合了多種元素，不過實際上整個錶殼的重量與完全由碳纖維打造而成的錶殼並無太大分別。

Big Bang Integrated陀飛輪全碳纖維鍊帶腕錶，定價953,300港元（圖片來源：HUBLOT）

在追求輕量的極致，當然不少得顧及錶帶，符合人體工程學設計的一體式錶帶僅重26克，可是其結構卻相當複雜，是由品牌自主研發製作的，每項組件均需要進行不同的切割、加工及倒角處理，錶帶與錶殼之間無縫銜接，作為現今市場上最為輕巧的錶帶之一，給錶迷無比舒適的體驗。作品搭載品牌自家製作的HUB6035微型自動盤陀飛輪機芯，提供3天動力儲存，僅限量發行50枚，並將兩大複雜功能陀飛輪與微型擺陀結合為一，加上採用鏤空結構，營造出懸浮的視覺效果，專屬的鏤空錶背設計可以讓光線能穿透機芯中央，展示精湛工藝的完美體現。作為世上唯一採用鍍鋁碳纖維材質製作的錶款，每枚作品均帶有專屬編號。

「MP-13」雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶，定價1,192,000港元（圖片來源：HUBLOT）

說到複雜工藝，必要介紹另一枚重點作品「MP-13」雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶，是首次將陀飛輪與逆跳顯示兩大複雜功能融合為一的突破界限之作，並且體現出品牌是錶壇少數能夠獨立自主製造雙軸陀飛輪的功力。基於雙軸結構陀飛輪會圍繞第一軸每分鐘旋轉一次，並圍繞第二軸每30秒旋轉一次，同一機芯內基於兩種轉速運轉，突顯高水準的製錶工藝，採用的HUB6200機芯其零件數多達374枚。

「MP-13」雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶（圖片來源：HUBLOT）

「MP-13」的錶殼直徑為44毫米，錶殼材質為鈦金屬提供輕量特性。為突顯雙軸陀飛輪的魅力，特意打造出鏤空結構及懸浮式設計，並且省減了陀飛輪上部橋板的設計以大幅精簡組件尺寸。6點鐘位置以鏤空處理讓陀飛輪的精緻美學得以呈現，並於兩側設有防眩目藍寶石鏡面。本來雙逆跳顯示功能的耗能相當高，但動力儲存方面竟然長達96小時是為業界頂尖，也是令人驚喜之處。此佳作同樣地僅限量發行50枚。綜觀以上兩款作品，最令人驚喜之處是為展現精湛的工藝水平之同時，亦能在視覺上呈現出來，著實令人印象深刻。