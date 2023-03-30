知名鐘錶電商公佈全球手錶收藏排行榜　香港排第1名平均擁7隻名錶

知名二手錶線上交易平台Chrono24從他們資料庫所獲得的大數據中試著想要了解全球最活躍的高級手錶收藏市場有哪些，他們的網站有超過130萬名用戶曾上傳自己擁有的手錶資訊，而這些手錶加總起來的總值高達412億英鎊之高，可見很多收藏家都會藉由Chrono24進行手錶收藏的交流或買賣。

根據收藏家們所提供的資料，在Chrono24資料庫中平均擁有最多手錶的地區或國家是香港，來自當地的收藏家平均會擁有7.2隻手錶，它們的中位數價格約為77,570歐羅（折合約659,090港幣），排名前段班還有日本市場，該國收藏家平均擁有6.4隻錶，中位數價格約為64,245歐羅（折合約545,870港幣），至於阿聯酋的收藏家實力也不容小覷，平均擁有6.9隻手錶比日本還多，但他們手錶收藏的中位數價格約63,590歐羅（折合約540,305港幣）反倒稍稍落後於日本。那麼身為全球鐘錶產業搖籃的瑞士表現又如何呢？根據Chrono24的資料，瑞士收藏家平均擁有6.4隻手錶，中位數價格約45,470歐羅（折合約386,345港幣），排名在義大利、英國、美國和德國之前。

而在Chrono24資料中，勞力士不意外地佔比最高，有接近一半的錶都是這個皇冠品牌，如果細分擁有勞力士手錶的收藏家，那麼最迷這個品牌的前三大市場分別來自義大利（47.6%）、英國（40.1%）和美國（33.9%）。

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至於收藏家擁有數量第二多的品牌則是歐米茄，根據資料顯示，歐洲國家對於歐米茄的喜好特別強烈，反倒亞洲市場方面，錶王百達翡麗則是相對地吃香，從中或許可以解釋為什麼香港和日本收藏家手錶的中位數價格往往高於歐洲國家。

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過去我們對Chrono24的印象就是一個二手錶交易大平台，但其實他們網站的資料能夠讓人更了解手錶的二級市場行情、全球數百萬隻手錶的擁有者出處等資訊，從中就能歸納出一些有關品牌熱門度以及市場趨勢的有用訊息，讓人玩錶同時也能了解國際市場上的脈動。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鐘錶電商公佈全球收藏實力排行榜 第一名是這個地區平均擁有7支錶】