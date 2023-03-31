ROLEX｜勞力士GMT-Master II五珠帶手錶行情　跌幅見底價格終回穩

勞力士GMT-Master II系列目前共有12隻錶，大家應該有注意到裡面有一個比較特別的族群，那就是有五隻錶獨樹一幟地搭配Jubilee紀念型錶帶（五珠帶），而非系列傳統使用的蠔式錶帶（三板帶），而其中三隻錶有個共同特徵在於錶殼都是以不鏽鋼製成，說到這裡答案已經很明顯它們分別是126710BLRO、126710BLNR和126720VTNR等GMT-Master II系列人氣作品。

當勞力士在2018-2019年連續兩年發表搭配五珠帶的126710BLRO和126710BLNR時，我們一度以為品牌接下來會用五珠帶作為區隔GMT-Master II不鏽鋼與金鋼／貴金屬款式的元素，沒想到勞力士卻又在2021年帶回了三板帶的百事圈與藍黑圈，並且與五珠帶款式並行，甚至2022年品牌別開生面發表左冠設計的綠黑圈126720VTNR時，更一口氣出齊三板帶與五珠帶版本，這下使得情況出現了一點變化。

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原本126710BLRO、126710BLNR剛搭載五珠帶現身的那三年，由於市場還是習慣GMT-Master II與三板帶的組合，因此手錶雖然人氣還是很高，但時不時會傳出希望品牌改回三板帶的聲音，結果當勞力士真的照辦，而且還保持不鏽鋼款式分別採用兩種錶帶的策略後，這下子搭配五珠帶的GMT-Master II系列反而變得相對稀有，這點有助於提升手錶在二級市場上的人氣與買氣。

根據外媒Watchanalytics的追蹤，目前三款五珠帶的身價都還是超定價，不過2022年對這款錶的行情造成了一定的衝擊，因為這年幾乎所有熱門錶的二級市場價格都往下滑，以126710BLRO和126710BLNR為例，它們過去一年的價格曲線大致相同，從年初到年末整體價值約減少25%，這個數字看起來是還好，因為另一款生力軍126720VTNR的價格在過去一年的走勢反而更戲劇化。

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當126720VTNR剛出道時，價格隨即衝上了巔峰，但是這種出道即巔峰的好景沒有維持太久，等手錶進入二級市場的貨量逐漸增多後，它的行情滑落的速度和幅度都比兩款前作要高，以過去一年來說，126720VTNR目前的二級市場價格約24,000歐羅多（折合約203,920港幣），是三款五珠帶GMT-Master II中身價最高者，不過它在短短一年內價格下滑的幅度高達53%以上，這樣的跌幅比起百事圈和藍黑圈也是高出一倍，可見綠黑圈左冠錶身價衝得快也跌得多，但是目前市場對這款錶的喜愛度依舊是最高的。

Watchanalytics注意到三款五珠帶GMT-Master II在2023年第一季的價格相對平穩，比起2022年底的跌幅緩和許多，這是不是代表這波跌價潮已經逐漸走到尾聲了呢？這問題的答案還很難說，但至少眼前應該不會再出現像2022年那樣價格急速漲起又落下的情況才是。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士五珠帶GMT-Master II一年內跌幅至少25% 近期價格逐漸回穩】