TUDOR｜帝舵2023新款手錶懶人包　Black Bay、Royal大玩錶面顏色

TUDOR帝舵2023年於Watches & Wonders Geneva日內瓦鐘錶與奇蹟錶展發表的新作持續以Black Bay系列為主力，既有新設計的創意，也有小調整的改款，此外品牌走運動時尚路線的Royal系列也在今年迎來新成員，以下便按照系列帶你快速瀏覽帝舵此次新品的重點。

帝舵2023年新款手錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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★Black Bay系列

Black Bay

乍看這是BB系列最原始的那一批經典設計，但其實手錶是繼2021年品牌推出首款METAS大師天文台認證的Black Bay Ceramic後，第二款獲得此認證的作品。採用不鏽鋼搭配紅色錶圈的Black Bay從2012年復古問世以來，2015年曾經歷更換品牌自製機芯的二代作品，到了2023年升格為METAS認證的版本則可視為第三代。手錶的錶徑還是維持41mm，而除了機芯整體品質有深度進化外，錶款還首度配置五珠帶，與三板帶和橡膠錶帶並列供市場自由選擇。

Black Bay 54

帝舵從品牌首款潛水錶型號7922獲得啟發，打造一款更原汁原味的復刻潛水錶，手錶錶徑37mm很有早期作品的感覺，此外無刻度標記的單向旋轉外圈也是經典設計之一，不過帝舵並非完全套用古董手錶的規格，例如手錶的錶冠及錶圈就針對人體工學進行改良，盡量維持與原始錶款的相似度之餘，也讓手錶朝著佩戴更舒適的目標進化，另外像是防水200米規格、機芯換成帝舵現代自製機芯MT5400等，都是手錶復古外觀下與時俱進的證據。

Black Bay GMT

前幾年帝舵陸續衍生出更多BB系列的兩地時間手錶，不過最早推出的Black Bay GMT反而顯得靜悄悄，直到2023年品牌終於推出改款新作，錶款一方面維持紅藍雙色錶圈，但也將原本的黑色面盤改為蛋白色新色，其表面經過電鍍呈現白灰色質感，帝舵同步推出鍊帶與織紋錶帶版本。

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Black Bay 31/36/39/41

BB系列的入門款2023年新作皆搭載品牌自製機芯、搭配五珠帶錶帶以及「T-fit」帶扣，今年品牌新款分別有藍色、炭灰色及淺香檳色三種面盤顏色，讓人可以從不同尺寸與面盤顏色中找到符合自己的天菜款式。

★Royal系列

皇家系列2023年已經推出4種尺寸、採用不鏽鋼或金鋼錶殼共13款新作，但其實新作的主要變化來自於面盤顏色，帝舵新推出鮭粉色及巧克力棕色面盤，在兩種錶殼版本烘托下各有千秋，此系列價位從7萬至13萬不等，屬於最容易入手的帝舵手錶之一，經典穩重的風格向來有一定的支持者，如今迎來新色面盤，將讓系列的選擇性變得更多元精彩。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵2023年新款懶人包 Black Bay依舊是不動主力】