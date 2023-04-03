ROLEX 11款熱門手錶3月最新行情　勞力士Daytona 116500價格暴漲

不知不覺來到2023年4月，W&W日內瓦鐘錶與奇蹟錶展已登場，而通常在錶展開幕前，市場對於新款預測以及舊款停產的傳聞也會達到沸騰的程度，原本上兩個月我們以為離錶展已經很近，因此熱門錶的市場行情應該多少會反映出傳聞成真的機率或市場期望值，然而根據日本媒體《Power Watch》2023年2月所公佈當地最熱門11款勞力士型號的當前價格，意外讓人感到市場似乎有點反常地冷靜。

其中像是今年會邁入週年紀念的水鬼、Daytona和探一，2023年2月的行情波動都不大，反而是Datejust 126200出人意料地漲了15萬日圓之多（折合約HKD 8860）；而又過了一個月後的現在，在錶展前，勞力士熱門錶行情經過這段期間的演變，會不會出現什麼戲劇性的發展呢？

勞力士11款熱門手錶在3月錶展開幕前的二級市場行情。【已兌換成港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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至於2023年3月日本市場11款熱門型號最新的價格如何，以下帶大家快速檢閱它們的定價與實際市場價格，以及和上個月相比的行情變化情況。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日圓／實際價格：2,070,000日圓（比2023年2月上漲12萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日圓／實際價格：2,420,000日圓（比2023年2月上漲6萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日圓／實際價格：2,050,000日圓（比2023年2月下跌7萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,757,800日圓／實際價格：4,290,000日圓（比2023年2月上漲35萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日圓／實際價格：3,130,000日圓（比2023年2月下跌5萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：860,200日圓／實際價格：1,290,000日圓（比2023年2月下跌2萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日圓／實際價格：1,790,000日圓（比2023年2月上漲12萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日圓／實際價格：1,270,000日圓（比2023年2月下跌3萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,320,000日圓（比2023年2月上漲15萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,430,000日圓（比2023年2月上漲1萬日圓）

■Air-King 116900

定價：885,500日圓／實際價格：1,300,000日圓（比2023年2月下跌1萬日圓）

相較於2023年2月僅有一款熱門錶的行情上漲超過10日圓（折合約HKD 5910），也就是前面提過的Datejust 126200，本月價格漲超過10萬日圓的款式就有4款，包括黑水鬼126610LN、Daytona 116500LN、Explorer II 226570和Yacht-Master 126622等，這個月漲最兇的輪到Daytona 116500LN；上個月行情還比2023年1月更差的這款錶，在2023年2月底以後價格又忽然漲起來，看來應該是與它60週年、品牌可能會發表紀念錶的傳聞有高度相關。

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至於這個月的探二和遊艇二代都有點異軍突起的味道，兩款看起來今年應該不會有新動作的錶反而在靠近錶展前，價格又漲了一波；倒是傳最兇會改款的Milgauss 116400GV，這個月的二級市場價格依舊波紋不興，不知是不是因為它要改款的傳聞傳了好幾年，已經讓人失去期待、聽到變成冷感。總之等到2023年4月勞力士新款都正式發表後，這些熱門錶的行情應該又會出現比較明顯的波動，到時再來和本月對照，觀察新錶發表前後這些熱門錶的價格會出現什麼樣的新局面。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：錶展倒數Daytona價格暴漲 勞力士熱門款3月最新行情整理】