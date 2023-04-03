ROLEX 11款熱門手錶3月最新行情 勞力士Daytona 116500價格暴漲
/ 2023.04.03
其中像是今年會邁入週年紀念的水鬼、Daytona和探一，2023年2月的行情波動都不大，反而是Datejust 126200出人意料地漲了15萬日圓之多（折合約HKD 8860）；而又過了一個月後的現在，在錶展前，勞力士熱門錶行情經過這段期間的演變，會不會出現什麼戲劇性的發展呢？
勞力士11款熱門手錶在3月錶展開幕前的二級市場行情。【已兌換成港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼
至於2023年3月日本市場11款熱門型號最新的價格如何，以下帶大家快速檢閱它們的定價與實際市場價格，以及和上個月相比的行情變化情況。
■Submariner Date 126610LN
定價：1,222,100日圓／實際價格：2,070,000日圓（比2023年2月上漲12萬日圓）
■Submariner Date 126610LV
定價：1,284,800日圓／實際價格：2,420,000日圓（比2023年2月上漲6萬日圓）
■DeepSea 136660
定價：1,684,100日圓／實際價格：2,050,000日圓（比2023年2月下跌7萬日圓）
■Daytona 116500LN
定價：1,757,800日圓／實際價格：4,290,000日圓（比2023年2月上漲35萬日圓）
■GMT-Master II 126710BLRO
定價：1,296,900日圓／實際價格：3,130,000日圓（比2023年2月下跌5萬日圓）
■Explorer I 124270
定價：860,200日圓／實際價格：1,290,000日圓（比2023年2月下跌2萬日圓）
■Explorer II 226570
定價：1,147,300日圓／實際價格：1,790,000日圓（比2023年2月上漲12萬日圓）
■Datejust 126200（36mm）
定價：885,500日圓／實際價格：1,270,000日圓（比2023年2月下跌3萬日圓）
■Yacht-Master 126622
定價：1,458,600日圓／實際價格：2,320,000日圓（比2023年2月上漲15萬日圓）
■Milgauss 116400GV
定價：1,109,900日圓／實際價格：1,430,000日圓（比2023年2月上漲1萬日圓）
■Air-King 116900
定價：885,500日圓／實際價格：1,300,000日圓（比2023年2月下跌1萬日圓）
相較於2023年2月僅有一款熱門錶的行情上漲超過10日圓（折合約HKD 5910），也就是前面提過的Datejust 126200，本月價格漲超過10萬日圓的款式就有4款，包括黑水鬼126610LN、Daytona 116500LN、Explorer II 226570和Yacht-Master 126622等，這個月漲最兇的輪到Daytona 116500LN；上個月行情還比2023年1月更差的這款錶，在2023年2月底以後價格又忽然漲起來，看來應該是與它60週年、品牌可能會發表紀念錶的傳聞有高度相關。
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至於這個月的探二和遊艇二代都有點異軍突起的味道，兩款看起來今年應該不會有新動作的錶反而在靠近錶展前，價格又漲了一波；倒是傳最兇會改款的Milgauss 116400GV，這個月的二級市場價格依舊波紋不興，不知是不是因為它要改款的傳聞傳了好幾年，已經讓人失去期待、聽到變成冷感。總之等到2023年4月勞力士新款都正式發表後，這些熱門錶的行情應該又會出現比較明顯的波動，到時再來和本月對照，觀察新錶發表前後這些熱門錶的價格會出現什麼樣的新局面。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：錶展倒數Daytona價格暴漲 勞力士熱門款3月最新行情整理】