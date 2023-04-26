瑞士手錶出口金額創新高　Swatch進貢95萬隻　銷量仍較疫情前遜色

每年年初，摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱「大摩」）和瑞士LuxeConsult公司會聯手發表一份瑞士鐘錶產業年度報告，讓人一探過去一年錶壇整體發展呈現什麼樣的走勢。有鑒於2022年全球積極走出新冠肺炎疫情的陰霾，所以這年的瑞士鐘錶產業會繳出什麼樣的成績單也讓人多了分期待，從中應該會有比較振奮人心的消息。

出口額連兩年締造史上新高

綜觀2022年整年，瑞士鐘錶的出口額持續衝高到237億瑞士法郎（瑞郎），不僅比2021年成長11.6%，再度寫下歷史新高，這也代表2022年瑞士鐘錶的出口額比起疫情前的水準不減反增，以2018年～2019年為例，這兩年瑞士鐘錶的出口額分別是199億瑞郎以及205億瑞郎，突顯鐘錶市場整體的熱度明顯比疫情時代回溫。

2022瑞士鐘錶產業年度報告（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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出口數量不增反減

瑞士鐘錶產業的出口量在疫情肆虐嚴重的2020年一度寫下1,380萬隻的歷史新低，雖然在2021～2022年兩年有稍微增長，但成長幅度還是遠遠趕不上疫情前的水準，例如2022年瑞士鐘錶產業的年度出口量為1580萬隻，其實也只比2021年增加了49000隻而已，比起2019年約2060萬隻的年產量下滑不少，如果把參考標準拉回到2000年時，當時瑞士鐘錶產業一年可以做出3000萬隻錶，等於20多年後的現在直接腰斬了一半。

帳面上看2022年瑞士鐘錶產業出口量比2021年多一點，但別忘了2022年有個異軍突起的明星石英錶——MoonSwatch，假如這個產品沒有問世並在全球熱賣，等於2022年瑞士鐘錶產業的出口量有可能反而比2021年縮水（根據估計，MoonSwatch 2021年的出口量高達950,000隻，如果把這個數字吐回去的，2022年瑞士鐘錶產業的出口量應該會變負成長）。大摩和LuxeConsult把瑞士鐘錶產業出口量下降的主要原因歸結為智能錶大行其道，使得入門級距的瑞士手錶面臨了生死存亡的關頭。

包含Apple Watch在內的各家智能錶早在幾年前的銷售量就已經狠狠甩開瑞士鐘錶，即使把後者的石英錶和機械錶加起來，其銷售量還是遠遠不及智能錶，到了2022年這個差距進一步拉大，智能錶在該年在全球銷量已達將近9,000萬隻，將較石英錶和機械錶加起來大概只有智能錶的1/4，兩邊的差距從2018年後便開始逐年擴大。

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市場趨於兩極化

目前整個瑞士鐘錶產業的出口情況剛好吻合所謂的「帕雷托法則」（Pareto principle，或稱80/20法則），從瑞士手錶的價位與出口量中可以窺見這種高端化的市場現況。以2022年為例，定價在10萬瑞郎以上的手錶出口量約2.5萬隻，這個數字只佔整體的0.2%，可是這個價位的手錶卻可以為瑞士鐘錶產業貢獻30億瑞郎的出口額，佔整體出口額約12.5%之多，所以高價位的手錶現在反而是瑞士鐘錶產業的主力產品。

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前五大市場出口額加總達116億瑞郎 美國居首

而在瑞士鐘錶產業出口的主要市場部分，2022年以出口額排名，前五名分別是美國、中國、香港、日本與英國，這五大市場的出口額都在16億瑞郎以上，美國更是超過38億瑞郎，佔瑞士鐘錶產業整體出口額的15.7%之多。前五大市場中包含中國與香港市場2022年的出口額都比2021年對退，即使如此，這兩地市場佔瑞士鐘錶產業的比例還是有10.3%與7.7%之多，仍舊是瑞士鐘錶輸出的主要大國／市場。台灣方面其實也有進榜，本地市場2022年替瑞士鐘錶貢獻了3.6億多的出口額，在全球市場中排名第13，佔比甚至還比澳洲和沙特阿拉伯要高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022瑞士鐘錶出口額再創歷史新高 出口量仍少於疫情前水準 】