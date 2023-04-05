ROLEX新款Daytona價格規格懶人包　6大細節、全新4131機芯一次看

ROLEX勞力士2023年的大頭條就是品牌超人氣系列Cosmograph Daytona（下稱Daytona）迎來相隔23年後的全新世代。今年對Daytona而言是個里程碑式的重要年份，因為誕生於1963年的這款作品發展到2023年剛好滿60年，因此在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展，有關這款錶將要改款的消息早已傳得沸沸揚揚，通常預測勞力士新款總是命中率極低，但這回因為Daytona慶祝60週年的意圖實在太明顯，就算勞力士事前保密到家，但是還是讓大家對於2023年會出現全新的Daytona報以相當大的期待，而果不其然，各界敲碗已久的新生代Daytona隨著錶展揭幕也已經正式來報到。

上一世代的Daytona乃是在2000年登場，當時勞力士替手錶換上4130機芯，有效強化再前一代機芯4030的不足之處，例如光是計時組件的零件數便大幅減少6成之多，同時勞力士也將分鐘與小時計時系統整合至單一組件、換用更大型的發條，使動力儲存提升至72小時、自動盤啟用滾珠軸承搭配新開發的自動環回輪系統以優化（雙向）上鍊效率等。結果4130機芯一用就一路到2022年，過程中Daytona陸續在2011年延伸出配置Cerachrom陶瓷錶圈的永恒玫瑰金款式、2013年因應Daytona 50週年而有鉑金搭配栗棕色Cerachrom錶圈與冰藍面的紀念款，到了2016年連不鏽鋼錶殼也升級為黑色Cerachrom陶瓷錶圈，替鋼殼Daytona打造了一段116500LN盛世。

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2023年重新改朝換代的Daytona不像2010年代僅有部分款式進行細節微調改造，而是全面性的產品更新，當然以勞力士向來的作風，第一眼看到手錶你不會感到有很明顯的「更新」，例如錶殼造型好像差不多、錶徑也都還是40mm，不過勞力士實際上還是有重新修改過手錶外觀。例如錶殼和錶耳邊緣的線條變得更俐落、而且系列中凡是配置Cerachrom陶瓷錶圈的作品也產生了一個和過往有比較明顯差異的變化。

過去勞力士是用Cerachrom材質製作整枚錶圈，但是新款Daytona則是改用嵌件的方式，將Cerachrom材質鑲在金屬錶圈上，所以仔細看新款Daytona錶圈邊緣會發現它帶有一圈金屬光澤，像是陶瓷圈被金屬包邊的感覺，與過往Cerachrom陶瓷圈就是整塊呈現於外在的設計有同中求異的效果。

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而在面盤細節部分，新款Daytona讓人有變秀氣的感覺，例如矩形時標都改得比較窄且稜角更分明，同時三眼計時小錶盤的刻度環寬度似乎也減少了，凡此都讓手錶整體感覺沒有過往豪放，而是變得更內斂了些。在4130機芯時代，Daytona面盤6點方向的SWISS MADE字樣還沒有加上皇冠圖案的作法，但是2023年隨著Daytona改朝換代，手錶的機芯也出現新版本，因此現在的Daytona在SWISS MADE字樣也首度加上了皇冠圖案以資區別。

前述提到新款Daytona外觀的變化似乎都只是一些小修小改，但其實外觀改造不是勞力士這次的重點，反而內在核心從4130機芯蛻變為4131機芯才是這世代Daytona的最大亮點。4131機芯承襲4130機芯的多項優點，動力儲存也沒有變化依舊維持72小時，但是新機芯導入了勞力士近年研發的新成果如可降低能量消耗的Chronergy擒縱系統以及Paraflex避震裝置，此外自動盤的滾珠軸承也經過改良再度提升上鍊效率。提到自動盤，4131機芯比起前作更注重打磨和造型，因此新款換上了鏤空幅度更大的自動盤，而且機芯底板甚至還有勞力士自己的日內瓦波紋修飾——每道波紋間的間隔似乎有這更明顯的凹槽。

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系列中要屬鉑金冰藍面最有慶祝Daytona 60週年的意義，它除了錶殼材質、陶瓷圈與面盤顏色都顯得格外稀有珍貴以外，它更開啟Daytona系列乃至整個勞力士Oyster Perpetual蠔式恒動專業型手錶的先例，首度採用透明底蓋設計，或許是因為手錶難得露出機芯示人，因此鉑金冰藍面Daytona搭載的4131機芯也特別換成18K黃金鏤空自動盤，散發系列旗艦款的氣場，也因此成為收藏家在物色新世代Daytona時會特別感興趣的一款超級話題之作。

最後還有一點則是，雖然手錶的定價和實際市場價格有不小落差，但它還是有一定的參考意義，原本系列中表面上最入門的116500LN在2023年1月漲價後定價已經達到HK$ 115,500，而這次換上新機芯後，手錶也不意外地站上了HK$ 117,900，至於其他半金、貴金屬款的定價也不用說紛紛再往上調了一些，表示想要入手這款最新Daytona的話，荷包可能又要變得更扁才有機會了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023勞力士全新Daytona變化價格規格一次看】