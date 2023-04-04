Rolex勞力士中國海帆船賽2023即將舉行　維港戰場考驗多方面能力

【Rolex勞力士】香港作為一個面向國際的重要港口，水上運動向來得天獨厚，其中一項重要的賽事「勞力士中國海帆船賽」（Rolex China Sea Race）是歷史悠久、能夠彰顯到本地特色的帆船賽。這項賽事始源自1962年，今年踏入第61周年。首屆賽事有五艘帆船參賽，其中三艘出自香港游艇會，後來規模逐漸擴大，亦備受公認，於1968年成為世界帆船錦標賽的分站賽，直到1972年更受到皇家海洋競賽會的認可。

勞力士中國海帆船賽（圖片來源：Rolex）

作為亞洲區內最悠久、最具認受性的經典離岸賽事，比賽由香港遊艇會主辦，向來吸引到世界上首屈一指的知名帆船運動員參加，過去的勝出船隻有來自香港、菲律賓、新加坡、日本、台灣等，雖然大部分參賽船隻是來自亞太區，但亦有澳洲、英國及法國特意遠赴前來參賽並捧盃的例子。這項賽事嚴格考驗航海員技能和耐力，於維多利亞港出發，帆船慢慢遠離繁囂精彩的都市，迎面而來的是難以預料的挑戰。航程穿越漁船及貨運船隻運行的海域，進入南中國海前往蘇碧灣，賽程長達565海里（1046 公里），途中或會遭遇狂風巨浪以及不測風雲，但對於專業的參賽選手一切都有所準備，反之在航程的尾段，鄰近菲律賓的海域則風平浪靜，在這裡選手將會面臨更大的考驗。

勞力士中國海帆船賽（圖片來源：Rolex）

與驚濤駭浪不同的是，風平浪靜對於以風為動力的帆船更難以駕馭，這裡將會考驗選手們在微風下航行的技術及忍耐力，賽事最難的路段實屬呂宋無風帶，比賽的狀況往往會出人意料，有的會被迫拖慢速度，有的可能藉此機會收緊落後的進度甚至有機會反超前，各選手猶如重新起步，這裡才是整個賽事勝負的關鍵。

賽事將會設有兩項大獎，分別是在IRC修正時間下獲得全場總冠軍的「勞力士中國海帆船賽獎盃」，以及第一艘衝線的船隻獲得的「星期日電訊報獎盃」，至於獎品方面，無論是IRC全場總冠軍或是單體船衝線冠軍，皆會獲得珍貴的勞力士腕錶。原來勞力士自2008年起已經成為賽事的冠名贊助商，品牌自50年代起一直支持帆船運動，所推出的Yacht-Master系列亦是一款獨特的帆船賽計時腕錶，專為遊艇愛好者和資深海員而設計的航海可靠夥伴。

勞力士中國海帆船賽獎盃（圖片來源：Rolex）

今年的「2023年勞力士中國海帆船賽」是疫情以來時隔五年舉行的第30屆賽事（傳統上是每兩年舉辦一次），將於4月5日同樣在維港展開。上屆賽事（2018年）由來自台灣的選手郭志梁的MOD Beau Geste號奪得總冠軍，並以38小時30分7秒的優異時間創下了多體船賽事紀錄；至於單體船的賽事記錄則由Philip Turner及Duncan Hine的「Alive 號」於2016年創下，完成時間為47小時31分8秒。別以為帆船賽是典型競速運動，除了選手的體力及技術之外，在海面上度過日夜將會面臨很多突發的狀況，甚至會出現船體損壞需要即時維修的情形，特別考驗臨場解難能力。而且帆船賽亦非大家印象中的上流社會玩意，船主的確可能是富豪，但選手皆是貨真價實的運動員，比賽更不分男女、國籍和背景，考驗個人實力，亦要求團隊精神，是一項任何人都可以參加的運動。