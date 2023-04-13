亞視一姐阿儀新歌成熱話　網民目光落在腕上名錶　真假水鬼分辨術

【Rolex/ 勞力士/ Submariner/ 水鬼】近日「亞視一姐」薛影儀成為城中熱話，忽然進軍樂壇推出新歌《一加一等於阿儀》，直至今天起面世8天，已有高達近百萬觀看次數，可謂是近年來該台難得一見的救國英雄。

不過今回我們並不討論阿儀的新歌，而是她手上的名錶Rolex勞力士的綠水鬼Submariner Date。

雖然《一加一等於阿儀》笑點十足，但由於MV製作認真質素頗佳，所以不少網民的討論風向偏向正面甚至大讚，其中阿儀的造型及化妝功不可沒。早前其化妝師於Instagram上發布了MV的花絮，攝下替阿儀化妝一幕時竟然捕捉到她腕上的Rolex綠水鬼，眼利的網民馬上能識別出來，然後反應兩極，一方面覺得阿儀出道已有兩年，憑著其工作以及公司的愛戴，無論是自己買還是公司送上名錶皆有可能；另一方面則認為平日生活相當平民的她，似乎未必有能力入手一枚索價十多萬港元的名錶，而且更是勞力士水鬼家族中最為搶手的綠水鬼，言下之意要不是借來的道具就是仿品。

圖片來源：Instagram/eden_eldenmakeover

首先我們來看看Rolex綠水鬼的行情，向來都是炙手可熱的款式，三代綠水鬼皆有價有市，當中尤以停產的第二代（型號：116610LV）身價略高一點，至於現役款、第三代綠水鬼（型號：126610LV）的身價於去年曾經達到史上最高峰，可惜眾所皆知去年從年中開始如同各大品牌的高級腕錶一樣，皆慘遭滑鐵盧，及後的短短6個月間126610LV跌幅高達兩成半。幸好來到2023年稍作回升，於剛剛過去的3月，二手市場的價格行情回升到大約14萬多港元。

圖片來源：Rolex

關於阿儀腕上的到底是真是假，畢竟是他人之事我們不作考究，加上照片低清也難以準確分析。但作為Rolex錶迷，對於分辨真假是需要有一定認識的，因為勞力士名氣之大，也是搶手的仿品對象，正所謂樹大招風吧，而且有些高仿作品即使是專家也未必能夠一眼分辨得出，當然如果可以拆開底蓋細看便知龍與鳳，亦是入手二手錶款必會做的事。至於從外觀上，也有一麟半爪可以看得出真偽。縱使仿品製作技術愈來愈高，但技術和成本始終會有極限，這些極限就往往體現在以下這幾點之上。

圖片來源：Rolex

一）夜光點

綠水鬼最標誌性的首先當然是陶瓷圈，陶瓷圈上位於12點位置上方會有一點夜光點，真品會置於倒三角形的正中心，不偏不倚，而仿品總是會馬虎在這個地方。

二）刻字

除了陶瓷圈上的夜光點之外，圈上的刻字也可以看得出真偽，因為仿品的塗色往往會出現不均勻、邊緣不齊等狀況，但需要細心觀察。

圖片來源：Rolex

三）錶冠

手錶的錶冠由於體積小，又置於手錶旁邊，往往是仿品製作時比較不嚴謹的地方。仿品製作的粗糙之處在於齒輪雕刻比較淺，因打磨不佳，輪廓不分明。

四）皇冠標誌

仿品的Logo及字體常常會出現粗幼不一，甚至飛邊的情況。在2002年之後生產的所有勞力士腕錶，可以在鏡面的六點鐘位置見到一個細小的雷射雕刻防偽皇冠標誌，細小到大家需要用放大鏡或在陽光之下傾斜些小來觀察。作為防偽標誌，是仿品難以仿製的。

圖片來源：Rolex

五）日期窗口放大鏡

勞力士的放大鏡原來是一項專利技術，原廠的日期放大鏡可以做到放大2.5倍的效果，至於仿品卻難以達到，往往只有一半左右的效果，所以算是比較容易一眼分辨到的。

六）夜光塗層

水鬼的時標、指針皆有夜光塗層，不過仿品的用料及製作往往未能達標，所以會出現不平均、亮度不足的情況，甚至在一定時日之後會失效，所以在黑暗的環境下便能夠容易分辨得出。