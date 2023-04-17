PP百達翡麗新手錶規格、價格懶人包　新Aquanaut莫蘭迪藍美出新高

PATEK PHILIPPE百達翡麗在2023年推出的新品讓人眼花撩亂，因為品牌一口氣發表多達17枚新錶，從Grand Complications、Complications、Calatrava、Aquanaut到Gondolo系列應有盡有。

其中Nautilus金鷹系列沒有在本屆錶展出現新款令人感到小意外，不過沒關係，錶王的工藝實力並非只有金鷹才能展現，以下直接按照系列帶你一窺PP 2023年的新款有哪些。

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★Grand Complications系列

6300GR-001

白金、玫瑰金材質／300 GS AL 36‑750 QIS FUS IRM手動上鍊機芯／時、分、秒、日期、星期、月份、年份、閏年週期顯示／三問報時功能／萬年曆功能／兩地時間顯示／鬧鈴功能／月相顯示／日夜顯示／藍寶石水晶鏡面／錶徑47.7 mm

6300/403G-001

白金、玫瑰金材質／300 GS AL 36‑750 QIS FUS IRM手動上鍊機芯／時、分、秒、日期、星期、月份、年份、閏年週期顯示／三問報時功能／萬年曆功能／兩地時間顯示／鬧鈴功能／月相顯示／日夜顯示／錶款鑲祖母綠118顆，約重7.87克拉、鑽石291顆，約重20.54克拉／藍寶石水晶鏡面／錶徑49.4mm

5316/50P-001

白金材質／R TO 27 PS QR手動上鍊機芯／時、分、小秒、逆跳日期、星期、月份、閏年顯示／三問功能／萬年曆功能／陀飛輪裝置／月相顯示／藍寶石水晶鏡面／錶徑40.2mm

5531G-001

白金材質／R 27 HU自動上鍊機芯／時、分顯示／三問功能／世界時間顯示／24小時顯示／大明火掐絲琺瑯面盤（日內瓦湖主題）／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／錶徑40.2mm

5178G-012

白金材質／R 27 PS自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／三問功能／大明火藍色Flinqué透明琺瑯面盤／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／錶徑40mm

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★Complications系列

5224R-001

玫瑰金材質／31‑260 PS FUS 24H自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／兩地時間顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm／參考價：HK$ 412,800

5905R-010

玫瑰金材質／CH 28‑520 QA 24H自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期、月份顯示／年曆功能／飛返計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm／參考價：HK$ 540,500

5924G-001

白金材質／CH 28‑520 C FUS自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶錶／兩地時間顯示／兩地日夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm／參考價：HK$ 544,700

5924G-010

白金材質／CH 28‑520 C FUS自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶錶／兩地時間顯示／兩地日夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm／參考價：HK$ 544,700

★Calatrava系列

6007G-001

白金材質／26‑330 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／碳纖維浮雕圖案面盤／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑40mm／參考價：HK$ 272,400

6007G-010

白金材質／26‑330 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／碳纖維浮雕圖案面盤／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑40mm／參考價：HK$ 272,400

6007G-011

白金材質／26‑330 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／碳纖維浮雕圖案面盤／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑40mm／參考價：HK$ 272,400

4997/200R-001

玫瑰金材質／240自動上鍊機芯／時、分顯示／紫色漆面壓花圖案面盤／錶款鑲鑽76顆，約重0.55克拉／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑35mm／參考價：HK$ 276,600

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★Aquanaut系列

5261R-001

玫瑰金材質／26‑330 S QA LU自動上鍊機芯／時、分、秒、日期、星期、月份顯示／年曆功能／月相顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑39.9mm／參考價：HK$ 442,600

5968R-001

18K玫瑰金材質／CH 28-520 C自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：HK$ 544,700

5268/200R-010

18K玫瑰金材質／26‑330 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／錶圈鑲鑽48顆，約重1.17克拉／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 387,300

★Gondola系列

4962/200R-001

18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／棕色漆面花卉圖案面盤／錶款鑲錳鋁榴石94顆，約重2.02克拉／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑40.85x28.6mm／參考價：HK$ 289,400

其中包括Complications 5224R-001和Aquanaut 5261R-001都是百達翡麗2023年的焦點新作，前者搭載品牌新研發的31‑260 PS FUS 24H自動機芯，其秉承31-260 PS QA LU FUS 24H機芯8項專利中的3項，針對機芯性能、穩定性與傳輸效率加以優化。5224R-001的外型設計多方融合如Calatrava飛行員兩地時間手錶與Nautilus兩地時間計時碼錶等作品的風格，不過注意看手錶的藍色面盤，會發現其時標並非常見的12小時，而是24小時，如此一來判讀兩地時間會變得更直覺清楚，不需要再額外經過自己的推算或藉由日夜顯示輔助。

至於Aquanaut系列則是首度出現年曆功能作品5261R-001，這款錶同樣搭載PP新研發的26-330 S QA LU自動機芯，這枚機芯的顯時格局比較特殊，包括星期顯示位於3點方向、月份顯示位於9點方向，月相顯示反倒位於12點方向呈當頭月樣貌，與6點方向的日期顯示上下對應，錶款的面盤與錶帶都以藍灰色調呈現，這是Aquanaut系列過去少見的配色組合，使得手錶內外都散發耳目一新的感受。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PATEK PHILIPPE百達翡麗2023年新作規格價格一次看】