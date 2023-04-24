ROLEX Milgauss手錶不敵時代洪流停產　二手市場價格短期會暴升？

勞力士前不久剛在2023年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展發表各系列新作，就在我們的目光都被新款吸走的同時，有些人可能也會眼尖注意到品牌也有調整產品線的新動作。會注意到勞力士產品線變化可能是從1908系列開始，因為這款品牌全新的正裝錶系列一登場就把2014年回歸的Cellini系列再度擠進歷史洪流中，但在此同時，應該也有不少人陸續發現到原本按照字母排序會夾在GMT-Master II和Oyster Perpetual中間的Milgauss系列不見了，嚴格來說Milgauss沒有不見，只是經過了一段不算短的生產週期後，在2023年被勞力士下架停產，正式結束一個產品世代。

Milgauss傳聞會改款已經傳了好幾年，因為現行版本116400GV從2007年發表後，不知不覺也延續了15年之久，當初116400GV也是隔了20年之後又重新回歸，勞力士不僅導入初代Milgauss招牌的閃電秒針元素，還別開生面地結合富有品牌辨識度的綠色藍寶石水晶鏡面，種種新舊結合的設計讓「綠玻璃」一炮而紅，一度也是勞力士炙手可熱的熱門錶。

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不過當手錶的新鮮感褪去，加上Milgauss問世後推陳出新的步調過於平緩，大家印象比較深刻的大概剩下品牌在2014年新增了採用所謂「電光藍色」面盤的版本，此後Milgauss便維持黑面與電光藍面兩種版本一直到2023年初。近年由於勞力士積極推行旗下32系機芯接棒，還在使用3131機芯的Milgauss漸漸無法跟上時代，加上原本標榜抗磁性能的特色，在錶壇愈來愈多抗磁性能更優異的作品誕生後，也慢慢失去功能性層面的吸引力，最終勞力士直接選擇在2023年停產這款作品，而且沒打算接著出新款頂上，使得品牌這款抗磁錶力作再度被塵封，或許要再隔一段時間才會有機會重新回歸。

Milgauss有點開高走低的發展，與手錶本身的定位和設計有關；身為勞力士的專業型手錶，Milgauss強調抗磁性能但是應用在生活中的目的比較不明確，而且因為手錶裡面含有軟鐵內殼的關係，使得它的錶殼相對較厚（約13.3mm），而且錶殼和鍊帶的拋光修飾又會讓手錶比較容易突顯刮痕，多少會影響到錶主佩戴它從事休閒活動的意願，所以在走過一段短期的風光歲月後，Milgauss的搶手程度便大不如前，反而成為品牌旗下詢問度較冷門的系列。

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雖說Milgauss相對冷門，但是它近年在二級市場上的價格還是穩步成長，根據日本媒體《Power Watch》的追蹤，這款錶原本的價格大概都在80幾萬日圓～未滿100萬日圓之間（約港幣5至6萬），但是從2020年第四季開始，Milgauss的價格就逐年攀高，在2022年初時甚至一度爆衝到將近200萬日圓（約港幣12萬）的歷史巔峰，不過沒多久就開始往下走，邁入2023年初則大概跌至約140多萬日圓（約港幣8.2萬）的行情。

《Power Watch》觀察到Milgauss在2023年3月的第一週時，原本沒什麼波動的行情忽然在短時間內一口氣上漲20萬日圓（折合約港幣1.2萬），但這次的爆衝比2022年初更快歸於平淡，很快又回跌倒140多萬日圓的水準，照理說那個時間點介於勞力士新款要上市前的關鍵期，像Milgauss這種被預期有很高比例會停產改款的作品照理說價格會有比較明顯的上漲空間，可是它只有在3月初像煙火綻放了一下下，接著又彷彿馬上回到現實般複製它前幾個月的平穩行情。

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結果當勞力士2023年新款一發表、Milgauss正式確定停產後，《Power Watch》注意到手錶的二級市場價格又一下子暴增40萬日圓（折合約港幣2.4萬），接下來因為停產效應的關係，預期Milgauss的好行情還會有一陣子的蜜月期，只是這次因為沒有新作接班，這樣的氣勢可以延續多久也會是今年讓人深感好奇的市場觀戰重點之一。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Milgauss“不推新款直接停產” 短期內行情有感爆衝】