AP皇家橡樹、PP金鷹、江詩丹頓Overseas　鋼殼藍面手錶近一年行情

前幾年高級運動錶炙手可熱帶動了一波明星手錶商機，也就是原本大品牌出品的鋼殼運動錶因為相對少量，而且也都是有著一定歷史履歷的經典款，所以在市場上紅得發紫，像是AP的Royal Oak皇家橡樹和PP的Nautilus金鷹，它們的人氣和行情都不斷衝高達到史上巔峰；影響所及，其他高級品牌條件類似的產品也跟著提升了本身的市場價值，因為在皇家橡樹和金鷹一錶難求的情況下，不少人便會轉而尋求替代方案，其中江詩丹頓的Overseas便是一個很明顯的例子，在這波運動錶熱潮加溫前，Overseas的行情屬於平穩但並未特別搶手的程度，但是隨著AP和PP那兩款絕代雙驕愈來愈難以入手的情況下，同屬高級品牌打造的Overseas遂成了市場圓夢的另一個好選擇，因此手錶的二級市場價格節節高昇，發展到現在也成為超定價爆款的代名詞。

但有時候爬升得愈快愈急，一旦遇到亂流，跌下的幅度也會相對比別人嚴重一些⋯⋯高級手錶的二級市場價格從2022年第二季開始面臨撞牆期，而且影響還是全面性的，而非只集中在特地幾款錶身上，即使像是夯翻天的皇家橡樹和金鷹，碰上這波跌價潮也無法置身事外。

AP皇家橡樹、PP金鷹與江詩丹頓Overseas鋼殼藍面手錶行情。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts觀察到的市場資訊，皇家橡樹15500ST目前國外的報價約為54,900美金（折合約HKD 430,960），對照2022年4月當時手錶行情正要從高處滑落的轉捩點約89,400美金（折合約HKD 701,790），一年前後二級市場價格縮水了39%之多，不過比起皇家橡樹的定價，縮水後的身價還是高出定價不少。

定價比皇家橡樹15500ST高約7,000美金（折合約HKD 54,950）的PP金鷹5711/1A-010，在2022年4月也一度寫下168,200美金（折合約HKD 1,320,370）的行情高點紀錄，結果來到一年後的現在，手錶的二級市場價格也往下走來到114,100美金左右（折合約HKD 895,680），兩個時間點對照下，價格下滑達32%。

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最後看到的是江詩丹頓Overseas 4500V/110A，這款錶的身價本來就不如皇家橡樹和金鷹，它目前的二級市場價格為32,000美金（折合約HKD 251,200），對照一年前的行情約49,800（折合約HKD 390,930）也是跌了不少（36%），但因為手錶的定價是22,500美金（折合約HKD 176,620），所以就算一年之間跌幅超過三成，4500V/110A現在的行情還是超定價水準。

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這三款高級運動錶中的巨星，在短短一年之內的二級市場價格都下降不少，但是拜過去幾年高級手錶爆款行情水漲船高所賜，目前它們都還是高於定價的表現，尤其是金鷹現在的溢價率還是超級誇張，達到227%之多，這或許和三款錶中只有它已經停產也有關。三款錶雖然行情跌不少，但在市場需求量還是相對高的情況下，這些跌價看似雖多，可是對於實際入手時的影響還是比較有限。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP皇家橡樹、PP金鷹與VC Overseas鋼殼藍面一年間價格比較】