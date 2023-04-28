ROLEX Explorer探一手錶70週年　首用40mm錶殼　機芯同步升級32系

勞力士2023年有個不算特別轟動的消息，但是對市場來說卻是可能會左右買錶選擇的新動作，那就是發表新款Explorer探一，從新錶型號224270看起來，它和品牌2021年推出的124270是兩款不同的作品，但它們外觀的印象不說還以為是同一枚錶，這是因為224270在內外規格不變的情況下，將錶徑擴增至40mm，成為探一前所未見的新尺寸規格，而也因為勞力士將Explorer最經典的36mm尺寸帶回不過兩年時間，因此目前探一維持著36mm和40mm並行的局面，此舉有助於吸引更多對探一有興趣的人士，如今終於不用為了錶徑而糾結，不管偏好中性尺寸或男錶的適中尺寸，如今的Explorer可以全面通吃市場的兩種需求。

回顧124270的上一代214270，它在2010年登場時打破系列慣例將錶徑從36mm增加到39mm，這個改變被認為是因應市場戴錶習慣而做出與時俱進的決定，但是勞力士在2021年卻又無預警停產214270，回到過去地將36mm錶徑「復刻再現」，並一口氣推出新型號124270（鋼殼）與系列首見半金錶殼的124273，當時我們便對這樣的逆風做法感到有點疑惑和不解，畢竟這幾年雖然消費者已經沒有像2010年代初期那麼喜歡追求大錶徑，但也不致於一下子把接受度拉回20世紀中期的標準。

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當時有的專家看好勞力士這項錶徑改小的舉動，認為他們搞不好可以引領潮流，將市場習慣佩戴的手錶尺寸再往下修一點點，然而兩年過去了，回到經典尺寸的124270市場熱度只能用差強人意形容，它似乎還是沒有足夠魅力可以扭轉系列近代偏向冷門的命運。

2023年適逢Explorer系列問世70週年，在鐘錶與奇蹟錶展開始前，也有人猜測勞力士也許會無預警推出新款探一，但因為品牌前兩年才剛針對此系列進行改款，因此探一會不會真的出新款？假設推出新款，又需要達到何種巨大的改造幅度才能引起關注？這都是錶展前大家比較好奇的部分。

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結果錶展開始後勞力士還真的打造了新的探一，可是內容倒是沒有市場期待的豐富，而且把錶徑加大此舉還讓人興起一種「是不是124270市場反應不如預期，所以才要再推錶徑相對更大一點探一」的臆測。當然品牌背後的創作動機我們不得而知，純粹以手錶本身的內外規格來看，224270的確也只等於像是124270的放大版，不過錶殼、鍊帶造型、黑色面盤、面盤格局、時標一律填上夜光物料、6點方向的SWISS MADE字樣加入一枚皇冠圖案等都與124270如出一轍。

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124270與224270就連搭載的也同樣是3230機芯，無論外在或內部，兩者的相似度都高到不能再高，真正讓人有感的差別就是帳面上差別的4mm大小以及定價差了3,300港幣（124270的參考價為HK$ 56,500），因此在選擇探一時，真正的決定關鍵主要還是錶徑，價格方面差別不大應該不容易影響消費者的決定，比較讓人感到開心的大概就是勞力士維持兩種尺寸並行的策略，就算手錶長得幾乎一樣，但是這微妙的尺寸差距戴在手上的感覺也會不同，針對每個人的喜好和習慣追加一個新的尺寸，對市場而言也是好事，只是就錶迷期待看到新事物的期待方面，224270的確是勞力士2023年驚喜感比較不足的一款新作。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文： 勞力士Explorer探一首度啟用40毫米錶殼 機芯同樣升級32系】