ROLEX GMT-Master II新手錶增黃金材質　配灰黑陶瓷圈低調顯貴氣

勞力士的GMT-Master II系列近年總是不斷讓人跌破眼鏡。當品牌在2018和2019兩年連續推出了鋼殼百事圈126710BLRO和藍黑圈126710BLNR時，由於兩款錶都突破了系列傳統改採五珠帶，使得我們一度以為勞力士希望接下來用錶帶來區隔不鏽鋼與金鋼／貴金屬款式的GMT-Master II。沒想到品牌在2021年又分別追加了重新換上三板帶的126710BLRO和126710BLNR，這下讓大家原本推測看錶帶認材質的做法被推翻了一次，因為勞力士選擇保留三板帶、五珠帶126710BLRO和126710BLNR並行，讓市場可以自由選擇喜歡的錶帶類型。

錶帶的部分是其一，就在2022年品牌無預警發表改成左冠設計的126720VTNR同樣讓人驚呆，因為雖然勞力士歷史上早就製作過左冠錶，但是在近代市場上已經絕跡已久，想不到品牌會選擇打造左冠的GMT-Master II，這種顛覆系列形象的驚豔感也順利炒熱手錶的人氣與話題，成為該年勞力士最炙手可熱的產品之一。

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來到2023年，GMT-Master II持續發揮其出人意料的本料，因為勞力士又推出了兩款新作126713GRNR和126718GRNR，前者為黃金鋼錶殼、後者為黃金錶殼，它們皆搭載五珠帶現身，等於更徹底的破除了GMT-Master II配置五珠帶等於不鏽鋼錶殼的印象，而在加入這兩款新作後，目前系列終於又有了黃金材質款式可選，進一步壯大整體的勢力。

126713GRNR和126718GRNR最明顯的變化便是材質，此外GMT-Master II系列近年也確立了採用雙色陶瓷錶圈的模式，這也造就兩款新作衍生出第五種配色組合：灰黑色，這也是品牌首度呈現灰色Cerachrom陶瓷錶圈的新嘗試，第一眼印象不是特別搶眼，但是這種低調的創新有時反而更耐看好搭。而不論黃金鋼或黃金錶殼的GMT-Master II，其錶圈刻度都以物理氣相沉積工藝（PVD）鍍膜技術鍍上黃金，灰黑色調的錶圈搭金色刻度有一種藏不住的貴氣，即使是黃金鋼材質，仍讓人有一種低調奢華的視覺魄力。

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與永恒玫瑰金鋼／永恒玫瑰金款類似的是，126713GRNR和126718GRNR的指針與時標和錶殼同樣以黃金製成，細看包括黑色面盤6點方向的「GMT-MASTER II」字樣也呼應著錶殼的貴金屬而改成了金色，凡此都有助於強化手錶的高雅個性。

由於126713GRNR為目前系列中唯一的黃金鋼五珠帶款式，因此它的錬節中間採用黃金材質、兩側錬節使用不鏽鋼材質也是系列僅見的配置，比起採用金鋼組合的三板帶，五珠帶由於錬節較多也較細密，因此雙材質組合的視覺效果也會更強烈，加上鍊帶中間三枚黃金錬節是用拋光處理，與兩側拉絲處理的不鏽鋼錬節形成更為明顯的視覺層次，如此也再度突顯了雙材質的特色。

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兩款新生代GMT-Master II一樣搭載3285機芯，不知不覺這枚機芯已經服役5年了，當初從百事圈126710BLRO開始啟用，到目前加上2023年問世的兩款新作，GMT-Master II共12款錶已經全面更新為3285機芯，這枚機芯蘊含以鎳磷合金製成的品牌專利Chronergy擒縱系統，加上藍色Parachrom游絲、Paraflex避震裝置等等，提供機芯優化抗磁、抗溫差與抗衝擊等各方面性能的最佳後盾，而且3285機芯的發條盒經過改良，搭配擒縱系統也提升了效能，使機芯動力儲存達到70小時，這幾乎已經是目前勞力士手錶的標準規格，耐操實用不在話下。

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