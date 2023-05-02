ROLEX Day-Date琺瑯拼圖手錶　日期星期視窗藏7+31正向單詞及圖案

ROLEX勞力士2023年持續在面盤裝飾工藝方面推陳出新，例如Oyster Perpetual就出現了彩色氣泡面盤讓人眼睛一亮，不過OP並非品牌今年唯一一款擁有繽紛面盤設計的作品，勞力士也還有Day-Date 36展現他們的獨特創意與精湛裝飾工藝。

總統錶Day-Date系列原本就是勞力士施展面盤魔法的大平台之一，例如近年品牌曾出過鑲上綠松石面盤的作品，或以鑲鑽面盤搭配琺瑯羅馬數字時標的設計；不過比起那幾款前作，2023年的Day-Date 36於視覺驚豔度上又有更上層樓的演出。

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勞力士今年一共推出128235（永恒玫瑰金）、128238（黃金）和128239（白金）等三款Day-Date 36，三款皆採用三角坑紋錶圈與元首型錶帶，光看錶圈與鍊帶的部分並不會讓人感到有什麼特別，這大概就是總統錶的「基本」標準規格，但是這次新錶的面盤設計很有個性，與Oyster Perpetual的彩色氣泡面盤彷彿互相輝映般，都是第一眼看到就會有深刻印象的風格。

新款Day-Date 36的面盤分別以綠松石（黃金款與白金款）和橙色（永恒玫瑰金款）為底，勞力士加碼鑲嵌10顆矩形切割彩色藍寶石，分別有綠色、紅色、藍色、黃色與橘色等不同顏色。品牌更從拼圖獲得靈感，以內填琺瑯工藝勾勒出尚未完全拼合完整的拼圖樣貌，每枚「拼圖」分別填上綠松石藍色、紅色、紫紅色、橙色、綠色及黃色的琺瑯釉料，繽紛搶眼的效果絲毫不遜於OP的彩色氣泡，甚至質感和細緻度還要更高。

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驚喜不止於此，注意看到總統錶3點和12點方向的視窗，原本前者顯示的是當天日期、後者顯示的是星期資訊，不過勞力士特別將新款的12點視窗改放上七個代表正向態度的英文單字，包括「Happy（開心）」、「Eternity（永恒）」、「Gratitude（感恩）」、「Peace（和平）」、「Faith（信仰）」、「Love（愛）」以及「Hope（希望）」等。

無獨有偶，新款Day-Date 36日期窗下的轉盤也從本來印有的1-31數字改成31種特定表情符號或圖案，例如愛心圖案、飄蟲圖案、勞力士皇冠圖案等等，跳脫傳統的嚴肅顯時功能，賦予手錶額外的賞玩樂趣，雖然這多少會影響日期與星期資訊的判讀，但如果換回的是手錶變得更與眾不同，相信多數錶主應該都能接受。

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採用琺瑯拼圖面盤的Day-Date 36內部核心仍是3255機芯，這枚機芯2019年正式進駐DD系列，秉承勞力士32系機芯的種種革新與優點，例如70小時動能、使用鎳磷材質製作的Chronergy擒縱系統（作用為讓擒縱動作更確實、強化零件運作效能）、重新設計的擺輪造型等等，以上都有延長機芯使用壽命、提升品質、簡化生產流程與後續保養維修的益處，在手錶五顏六色的活力色彩與俏皮的視窗文字和圖案包裝下，繼續維持品牌手錶倍受市場肯定的優質水準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Day-Date 2023年除了改採琺瑯拼圖面盤 日期星期窗也蘊含想不到的賞玩玄機】