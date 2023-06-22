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不讓PP金鷹系列專美　百達翡麗運動手錶Aquanaut首度迎來年曆功能

/ 撰文 世界高級品
/ 2023.06.22
PATEK PHILIPPE百達翡麗2023年推出的新作多到讓人有點目不暇給，其中許多人特別關注的便是品牌的運動錶系列如Nautilus和Aquanaut有沒有新作問世，結果金鷹系列在這次的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展中並沒有新成員現身，反倒是Aquanaut系列一口氣增添了三款作品，包含男、女錶，而且它們一律都採用玫瑰金錶殼，然而相較於5268/200R-010以及5968R-001屬於既有款式的改款，Aquanaut Luce 5261R則是系列首見的全新創作，因而受到的矚目自然也是三款中最高的。

一看到Aquanaut Luce，馬上會反應到這是Aquanaut系列中的女錶款式，不過其實Aquanaut Luce 5261R的錶徑達39.9mm，不論男、女佩戴都很合適。過往我們對Aquanaut Luce的印象大概都是三針基本款，有時搭載自動機芯，也有的是搭載石英機芯，PP也會搭配鑽石或珍珠母貝等元素妝點手錶。但這樣的印象發展到這幾年逐漸產生改變，因為百達翡麗也注意到女錶市場的玩錶品味愈來愈成熟，因此僅具備基本功能的作品多少會限制市場的潛在客源，所以陸續從2021年以後於Aquanaut Luce系列中增添5269/200R兩地時間手錶與配置彩虹圈的7968/300R的計時碼錶等作品，跳脫系列只有基本功能的刻板印象。

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到了2023年，PP新發表的5261R不僅是Aquanaut Luce首見，放眼整個Aquanaut系列也是一個嶄新嘗試，品牌在創作這款作品時受到兩款錶的啟發，一是Aquanaut Luce 5067A，另一只則是Calatrava 5212A。5261R的玫瑰金錶殼搭配藍灰色橡膠錶帶與面盤，這明顯與5067A帶有傳承關係，只不過5067A是一款不鏽鋼錶殼、錶圈鑲鑽的三針石英錶，5261R改成了更高貴的玫瑰金錶殼，功能也進階至自動年曆等級，各方面而言均較5067A有著深度進化。

至於百達翡麗旗下首款蘊含週曆功能的Calatrava 5212A乍看之下與5261R相去甚遠，但是兩者實際上也有些共同淵源，這點容後揭曉。5261R的面盤格局在Aquanaut系列中顯得獨樹一幟，相較於系列多數成員，這款新作的面盤看起來格外充實，因為面盤12點方向有月相顯示、3點方向有星期顯示、9點方向又有月份顯示，加上6點方向的日期窗，由後三者構成手錶的年曆顯示資訊，它與一般全日曆手錶的最大不同在於每年只需要在2～3月之交時手動調校時間，而PP又是錶壇開創年曆功能的創始者，因此每每這種功能出現在品牌作品中，總是讓人有一種血統純正的崇敬感，此次百達翡麗首度將年曆功能引進Aquanaut系列，無疑替系列樹立新的發展里程碑。

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除了在Aquanaut系列追加年曆功能新意十足外，5261R將月相顯示放在12點方向構成當頭月形式，放眼PP旗下的年曆錶也很有特色——至少這是品牌官網目前所有具備年曆功能的作品中，唯一一款月相顯示設置在12點方向的作品，如此更突顯手錶的獨特性，當然它的月相顯示精準度也還是頗高，每122年才會出現一天誤差需要調校，比起年曆的便利性有過之而無不及。

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5261R錶背透明底蓋讓人可以一窺26‑330 S QA LU機芯之美，這枚機芯其實正是從Calatrava 5212A搭載的26-330 S C J SE機芯衍生而來，這枚機芯在2019年初登場便以週曆功能讓人驚豔，但是其基礎（26-330機芯，後來陸續進駐Aquanaut 5167、Calatrava5226G與Nautilus 5811等作品中）的底子同樣也很紮實，例如具備可因應齒隙的專利齒輪、專利離合器齒輪，加上停秒功能等，各項創新技術使得機芯的精準度與動力傳輸效能俱獲得提升。26‑330 S QA LU延續這樣的基礎而來，並結合了年曆模組，機芯零件數因而增加至319枚，其他重要規格如4Hz震頻、45小時動力儲存等都不變，加上機芯品質還是有PP印記把關，升級為年曆功能讓手錶的賞玩逸趣再躍進了一步。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不讓金鷹系列專美於前 PP運動錶Aquanaut也首度迎來年曆功能】

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