ROLEX Day-Date不只琺瑯拼圖1款新手錶　3款寶石鑽石面盤同步登場

勞力士總統錶Day-Date 2023年和Oyster Perpetual一樣推出面盤色調相當繽紛多彩的新作（此指36mm的DD），不過Day-Date的彩色源自於內填琺瑯工藝，甚至還鑲上了彩色寶石時標，而且還結合了拼圖設計主題，整體的視覺效果相較OP的漆面彩色氣泡面盤更為華麗炫目；事實上勞力士發表的Day-Date 36並非只有琺瑯拼圖面盤，還包括三款採用不同寶石製作面盤的款式，包括128345RBR、128348RBR與128349RBR等型號。

回顧勞力士在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場前於IG釋出的新品預告影片中，其實就有提前透露出Day-Date 36 128348RBR的存在了，當時影片的畫面停在手錶面盤12點方向的大特寫，除了可見金黃色的勞力士皇冠Logo，底下還有橘黃色的面盤底色，當時我們就猜這應該是品牌融入某種礦石做為面盤的新設計。果不其然勞力士在錶展上發表的Day-Date 36新作中，就有128348RBR這個型號採用紅玉髓做為面盤，看起來正是當初預告片中的主角。

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以寶石／礦石做為面盤的創意在Day-Date系列中並非首見，近期一點的例子如品牌2019年也曾推出過採用綠松石製作面盤，搭配黃金錶殼的Day-Date 36，因此2023年新作有點像是延續先前的設計，只不過品牌改在多種貴金屬錶殼內放入不同種類的寶石，搭配錶圈、面盤時標上的鑽石裝飾，呈現出十分閃耀吸睛的璀璨造型。

在三款Day-Date 36中，128345RBR採用永恒玫瑰金搭配綠色砂金石面盤、128348RBR採用黃金錶殼搭配紅玉髓面盤，而128349RBR則是以白金錶殼配上系列之前就曾運用過的綠松石面盤，每種寶石不僅顏色明豔，特別的是它們都帶有本身獨特的紋理，由於天然寶石的色澤紋理不可能完全一致，這點也間接賦予每款手錶獨一無二的個性，憑添手錶的專屬美感。

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三款Day-Date 36視詳細型號差異還會有細部差異，例如有的款式在錶圈鑲鑽、有的錶圈是坑紋裝飾、有的在元首型錶帶的中央錬節鑲鑽⋯⋯由此交互搭配形成豐富的組合供市場選擇，但大致而言，這一批寶石面盤的Day-Date 36於時標部分都會鑲上鑽石，具體來說在矩形時標上共鑲有32顆鑽石，而在「VI」和「IX」兩枚羅馬數字時標上加起來也有24顆鑽石，由時標上的鑽石輝映寶石面盤的自然色澤紋理相輔相成，本篇介紹的款式更在錶圈鑲上52顆圓鑽，散發更高雅的質感（想當然定價也會比錶圈無鑲鑽的款式更高一些）。

除了面盤寶石與鑽石鑲嵌等元素之外，三款Day-Date 36隨著錶殼材質而分別配置永恒玫瑰金元首型錶帶、黃金元首型錶帶和白金元首型錶帶，這種錶帶搭配隱蔽式摺疊皇冠錶扣，錶帶內側甚至嵌勞力士專利的陶瓷零件，有助於延長錶帶的使用壽命。

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另外在機芯部分，手錶搭載的3255機芯蘊含Chronergy擒縱系統、藍色Parachrom游絲與Paraflex避震裝置，可以輸出70小時動力儲存，功能性則有日期和星期顯示，這也是DD招牌的設計亮點，因為這款錶在1956年初登場時，便開啟錶壇先例首度採用在12點方向開設視窗顯示星期全寫，一路延續至今只要看到這種設計，馬上就可以反應到這是勞力士總統錶的一大特徵，不管換上什麼材質的錶殼和面盤，它顯示時間的作用和品質都依舊維持高檔。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Day-Date新作不只有琺瑯拼圖面盤 三款寶石面盤搭鑽石同步登場】