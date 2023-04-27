Paul Newman兩隻勞力士Daytona手錶將拍賣 預估價偏保守有原因！
/ 2023.04.27
這次紐約蘇富比收搜羅到的Paul Newman Daytona手錶各有來頭。其中一款Ref.16520乃是1995年時，年屆70歲的Paul Newman參加迪通拿24小時耐力賽，並與他的隊友共同贏得GT-1組別冠軍時所獲得的獎品，那時Paul Newman還創下了最高齡得獎車手的紀錄。由於勞力士剛好是迪通拿24小時耐力賽的贊助商，所以他們也順理成章送了一枚Daytona給自家最有名的錶主，並在手錶背面刻上「Rolex at Daytona 24 Paul Newman Rolex Motorsports Man of the Year 1995」字樣，藉以強調手錶與一般Daytona的差別，以及專為Paul Newman訂製的珍貴收藏意義。
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紐約蘇富比針對這款Daytona Ref.16520開出的預估價為50萬～100萬美金（ 約港幣390-785萬），參考前幾年那幾款Paul Newman擁有的勞力士手錶所拍出的價格，這樣的預估價可能還是相對保守些。
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而拍賣會上另一款Paul Newman擁有的Daytona年份又更新了，據拍賣行表示，這枚型號為116519的作品是Paul Newman的太太Joanne Woodward在2006年、也就是Paul Newman去世的前兩年送給他的禮物，而且該只錶還是Paul Newman擁有的Daytona手錶中唯一一款白金材質，手錶背面也巧妙地刻上了「DRIVE VERY SLOWLY JOANNE」字樣——類似的橋段也出現在迄今最貴的勞力士手錶Daytona 「Ref.6239」身上，1972年時正是Joanne Woodward買下這枚錶送給Paul Newman，並在錶背刻上「DRIVE CAREFULLY ME」，相隔30多年後，Joanne Woodward又複製了類似的禮物給自己的老公，這點或許也可能提高手錶的收藏價值。
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紐約蘇富比提到，Paul Newman於2008年8月13日在石灰岩公園賽道（Lime Rock Park）最後一次駕駛他的GT1 Corvette賽車下場競速時便是戴著這枚錶，而且毫無疑問的，Ref.116519也是Joanne Woodward送給老公的最後一枚錶。
從上面的淵源看來，Daytona Ref.116519也是超有意義的一枚Paul Newman私人收藏，不過紐約蘇富比可能也不願意太過托大，預估價一樣開出50萬～100萬美金（ 約港幣390-785萬）。以上兩款Paul Newman擁有的Daytona都將在6月9日舉行的蘇富比New York’s Important Watches拍賣會上供收藏家競標，屆時手錶會拍出什麼樣的天價，請大家繼續關注報導。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：又有兩支Paul Newman Daytona賽車錶將拍賣 “預估價格有點保守”】