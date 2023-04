Paul Newman兩隻勞力士Daytona手錶將拍賣　預估價偏保守有原因！

目前史上最貴的勞力士手錶Top 3都出自Daytona系列,其中包括第三貴的Daytona Ref.6263(成交金額約547.5萬美金)和最貴的Daytona Ref.6239(成交金額約1775.2萬美金)還有兩個共通點:它們都是不鏽鋼錶殼,以及它們原本的主人都是荷里活已故巨星Paul Newman!從中可知名人效應對於手錶的行情影響有多大。提到Paul Newman的勞力士手錶,最近Sotheby’s New York紐約蘇富比又傳來令收藏家心動及興奮的好消息,原來蘇富比將在2023年6月舉辦的拍賣會上,同時搬出兩枚過去同為Paul Newman擁有的Daytona手錶,一看見「Paul Newman」和「Daytona」這兩筆關鍵字組合,是不是有一種即將創造驚人成交價的預期心理呢?

這次紐約蘇富比收搜羅到的Paul Newman Daytona手錶各有來頭。其中一款Ref.16520乃是1995年時,年屆70歲的Paul Newman參加迪通拿24小時耐力賽,並與他的隊友共同贏得GT-1組別冠軍時所獲得的獎品,那時Paul Newman還創下了最高齡得獎車手的紀錄。由於勞力士剛好是迪通拿24小時耐力賽的贊助商,所以他們也順理成章送了一枚Daytona給自家最有名的錶主,並在手錶背面刻上「Rolex at Daytona 24 Paul Newman Rolex Motorsports Man of the Year 1995」字樣,藉以強調手錶與一般Daytona的差別,以及專為Paul Newman訂製的珍貴收藏意義。

紐約蘇富比針對這款Daytona Ref.16520開出的預估價為50萬~100萬美金( 約港幣390-785萬),參考前幾年那幾款Paul Newman擁有的勞力士手錶所拍出的價格,這樣的預估價可能還是相對保守些。

而拍賣會上另一款Paul Newman擁有的Daytona年份又更新了,據拍賣行表示,這枚型號為116519的作品是Paul Newman的太太Joanne Woodward在2006年、也就是Paul Newman去世的前兩年送給他的禮物,而且該只錶還是Paul Newman擁有的Daytona手錶中唯一一款白金材質,手錶背面也巧妙地刻上了「DRIVE VERY SLOWLY JOANNE」字樣——類似的橋段也出現在迄今最貴的勞力士手錶Daytona 「Ref.6239」身上,1972年時正是Joanne Woodward買下這枚錶送給Paul Newman,並在錶背刻上「DRIVE CAREFULLY ME」,相隔30多年後,Joanne Woodward又複製了類似的禮物給自己的老公,這點或許也可能提高手錶的收藏價值。

紐約蘇富比提到,Paul Newman於2008年8月13日在石灰岩公園賽道(Lime Rock Park)最後一次駕駛他的GT1 Corvette賽車下場競速時便是戴著這枚錶,而且毫無疑問的,Ref.116519也是Joanne Woodward送給老公的最後一枚錶。

從上面的淵源看來,Daytona Ref.116519也是超有意義的一枚Paul Newman私人收藏,不過紐約蘇富比可能也不願意太過托大,預估價一樣開出50萬~100萬美金( 約港幣390-785萬)。以上兩款Paul Newman擁有的Daytona都將在6月9日舉行的蘇富比New York’s Important Watches拍賣會上供收藏家競標,屆時手錶會拍出什麼樣的天價,請大家繼續關注報導。

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:又有兩支Paul Newman Daytona賽車錶將拍賣 “預估價格有點保守”】