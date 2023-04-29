TUDOR｜帝舵潛水手錶增37mm錶徑　BB 54以7922為藍本向古董錶致敬

TUDOR帝舵主力系列Black Bay旗下有個支線Black Bay 58，名稱源自品牌推出著名潛水錶的年份（1958年），至於手錶外觀大致和Black Bay相似，不過錶徑從BB標準的規格41mm縮小調整為39mm，達到更接近當年古董錶的尺寸；2023年帝舵再次回溯自家歷史，以1954年問世的帝舵首款潛水錶——型號7922為藍本，再延伸出BB另一個新支線Black Bay 54。

Black Bay 54乍看和Black Bay、Black Bay 58都大同小異，但是手錶的錶徑又再下修至37mm，成為目前BB系列防水200米的潛水錶中錶徑最小的一款。手錶依舊採用不鏽鋼材質，搭配黑色鋁質錶圈和黑色面盤，這些都是帝舵早期潛水錶的特徵之一。

TUDOR Black Bay 54手錶細節一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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細看Black Bay 54的錶冠做的比較小也比較扁，這明顯是來自7922的基因，而在錶圈刻度部分，新作有個與其他BB潛水錶不同的地方在於捨棄了前15分鐘的詳細刻度，這是因為1950年代有些7922就是使用這種錶圈無前15分鐘下潛計時刻度的造型，帝舵一方面以這種設計致敬古董手錶，同時也可以和Black Bay或Black Bay 58等作品做出區隔。此外由於少了前15分鐘刻度的關係，原本錶圈上以5分鐘為單位的矩形刻度也刻意加粗，這些細節設定的變化在在突顯出Black Bay 54並非只是把錶徑縮小這麼簡單。

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面盤方面Black Bay 54如同BB 58剛出道時以金色細節點綴黑色面盤，包括面盤外圍的刻度、12點與6點方向的Logo及字樣以及指針都是金色，連Super-LumiNova®夜光塗層也是米黃色，展現一股強烈懷舊感。手錶的時針依舊是系列招牌的「雪花針」，但是秒針部分又有明顯來自7922古董錶的變革：帝舵將原本的菱形針改成和7922相仿的棒棒糖造型，也就是秒針接近尖端的地方改成圓形，甚至連秒針末端平衡器也多了個圓形造型。秒針方面的變化似乎不是Black Bay 54的專利，因為2023年推出全新世代、換裝大師天文台認證機芯的Black Bay也改成了棒棒糖秒針，這似乎會是之後BB系列作品的新元素。

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Black Bay 54搭載的是和Black Bay 58青銅錶、K金錶與銀錶都相同的MT5400機芯，這枚機芯蘊含非磁性矽游絲，確保機芯走時精準度可以控制在每日-2～+4秒水準，至於動力儲存70小時日常佩戴相當實用，也是帝舵開始自製機芯後的標準規格。

這款錶可以選擇不鏽鋼三板帶或黑色橡膠錶帶，它們都配置「T-fit」錶扣，錶扣設有五處孔位，佩戴者不需使用工具便可進行快速調校，調校長度至多可達8mm，讓佩戴者調整出最適合自己的錶帶長度，戴錶戴得更貼手舒適。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Black Bay潛水錶以經典型號7922為靈感 新增錶徑改小的BB54】