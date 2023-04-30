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TUDOR｜帝舵Black Bay手錶引進高抗磁機芯減誤差　還有五珠帶可選

/ 撰文 世界高級品
/ 2023.04.30
TUDOR帝舵2023年繼2021年的Black Bay Ceramic再推出旗下第二款獲得METAS大師天文台認證的作品，這次手錶依舊出自品牌當家主力Black Bay系列，於熟悉的外觀下結合品牌當前自製機芯的技術精髓，激盪出一款實力堅強的潛水錶新作。

新登場的Black Bay延續系列2012年剛問世的模樣，採用不鏽鋼錶殼搭配酒紅色錶圈，根據品牌的說明，Black Bay系列誕生後，2015年開始啟用品牌自製機芯可視為系列誕生後的第一次重大革新，到了2023年這款Black Bay新作上則是第二次，等於系列目前已演進到第三代，這裡指的或許就是大師天文台認證機芯未來將進一步普及到BB系列中。

TUDOR Black Bay新手錶搭載的是MT5602-U機芯，將每日平均走時誤差降至5秒（0 +5）。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Black Bay新作擁有許多讓人耳熟能詳的特徵，例如41mm錶徑、單向旋轉外圈、黑色磨砂面盤點綴金色細節與「雪花」指針等等，面盤能讓人區隔出新舊作差異的要屬6點方向的說明文字，原本在「200m：660ft」下方的兩行「CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED」字樣，已經簡化為一排「MASTER CHRONOMETER」字樣，別看這只是小細節的變化，實際上手錶的內在核心正是因為此處的文字改變，代表其品質的巨大提升。

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Black Bay新作搭載的是MT5602-U機芯，機芯夾板與底板以磨光及噴砂飾面互相交錯，點綴雷射飾紋，它的自動盤也經過鏤空處理並結合放射紋修飾。這枚機芯除了經過瑞士天文台認證（COSC）外，還要進一步交由瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）的大師天文台精密時計認證檢測，確認手錶具備每日平均走時誤差不得超過5秒（0 +5）、需在15,000高斯的高磁場環境下保持走時精準、防水性能及動力儲存也要能符合國際標準化組織（ISO）的22810：2010標準等，簡單來說猶如COSC認證的升級版，何況Black Bay新作的MT5602-U機芯並非只進行其中一種檢測，而是一一克服了雙重認證的考驗，由此證明其品質非同小可。

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2023年改款的Black Bay除了機芯級別再升級外，帝舵也別開生面於三板帶和橡膠錶帶外，新增五珠帶款式供市場選擇，無論鋼帶或膠帶皆配置T-fit錶扣，這種錶扣設置五個孔位，佩戴者無需使用工具便可進行快速調校，錶帶長度調整前後至多可達8mm，務求使手錶戴在手上更服貼舒適。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Black Bay持續進化 引進高抗磁大師天文台認證機芯還多了五珠帶可選】

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