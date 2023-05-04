ROLEX 11款熱門手錶4月最新行情　Daytona新款影響舊型號價格下跌

勞力士2023年的新款隨著日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場一併發佈，從這些新作中確立了一些事實，包括Daytona系列全面邁入新世代，同時Milgauss系列則是在沒有推出改款的情況下停產走入歷史；算算錶展開始至今也快要過一個月了，自從勞力士今年新款發表後，品牌熱門款的行情照理說也會出現變化。

日本媒體《Power Watch》一如往常每月定期追蹤當地市場一些勞力士熱門錶的二級市場價格，首先大家都在關注的Daytona系列部分，不鏽鋼爆款116500LN在錶展前夕一口氣漲了將近40萬日圓（折合約22,850港幣），可是當Daytona新世代於錶展一出現，手錶的行情立馬大跌20萬日圓（折合約11,420港幣），其中黑面的116500LN近期身價約420萬日圓左右（折合約239,920港幣），而白面的116500LN目前價格還是有530萬日圓（折合約302,760港幣）的高檔，相較錶展前490萬日圓（折合約279,910港幣）的行情反而更高。

勞力士11款熱門手錶最新行情【已兌換港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《Power Watch》回顧黑面116500LN在2021年11月～2022年2月短短三個月內，二級市場價格從380萬日圓飆升到550萬日圓，這裡說的是黑面款，白面款最高曾漲至600萬日圓，考慮到三個多月就有170萬日圓（折合約97,110港幣）的漲幅，這樣的行情走勢的確讓人覺得很誇張。不過如果再把時間點拉回到116500LN剛發表的2016年時，你會發現沒有最誇張，只有更誇張。

原來當時Daytona舊型號116520（鋼殼鋼圈）的市場行情在2016年的BaselWorld錶展開始前為140萬日圓左右（折合約79,970港幣），等到錶展開始、116500LN取而代之後，116520的價格短期內就成長了15萬日圓（折合約8,568港幣），對照2023年現在又是Daytona世代交替的時刻，手錶的行情明顯出現大幅成長，已經超過一般原物料價格上漲的幅度，進階到更難以想像的境界。

除了Daytona系列外，《Power Watch》也公佈了其他十款勞力士熱門錶的最新行情，以下帶你一一了解：

■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日圓／實際價格：1,990,000日圓（比2023年3月下跌8萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日圓／實際價格：2,390,000日圓（比2023年3月下跌3萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日圓／實際價格：1,990,000日圓（比2023年3月下跌6萬日圓）

■Daytona 116500LN（黑面）

定價：1,757,800日圓／實際價格：4,230,000日圓（比2023年3月下跌6萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日圓／實際價格：3,060,000日圓（比2023年3月下跌7萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：860,200日圓／實際價格：1,280,000日圓（比2023年3月下跌1萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日圓／實際價格：1,730,000日圓（比2023年3月下跌6萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日圓／實際價格：1,220,000日圓（比2023年3月下跌5萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,270,000日圓（比2023年3月下跌5萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,800,000日圓（比2023年3月上漲37萬日圓）

■Air-King 116900

定價：885,500日圓／實際價格：1,320,000日圓（比2023年3月上漲2萬日圓）

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從上面的行情變化可知，勞力士大部分爆款在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展結束後都往下走，平均每款跌價將近5萬日圓（折合約2,860港幣），但是其中有個異數便是2023年宣告停產的Milgauss 116400GV，這款錶在錶展前的身價約140多萬日圓（折合約79,970港幣），當在錶展結束確定系列走入歷史後，手錶行情很快就直線飆升到180萬日圓（折合約102,820港幣）的歷史高點，一個月內漲了快要40萬日圓（折合約22,849港幣），漲幅非常驚人。由於Milgauss暫時沒有新作接班，這和Daytona系列改朝換代的情況不同，因此Milgauss帶有的絕版效應可能還足以支撐它的價格維持在高點一陣子，下個月再繼續關注這系列的行情會不會出現明顯變化。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Day-Date新作不只有琺瑯拼圖面盤 三款寶石面盤搭鑽石同步登場】