Leica首款專利高級腕錶再下一城　黑魂紅點極致簡約Monochrom版

【Leica/ 萊卡】德國名廠Leica以相機和鏡頭而聞名，向來深受攝影愛好者的愛戴，相信對品牌有所認識的朋友，都有留意到今年初品牌在相機以外推出了高級腕錶「L1」及「L2」，原來早在2018年已經發表過出錶的念頭，經過長達數年的研發推出，並且同出於相機的設計師Achim Heine的手筆，將多個鏡頭的標誌性設計融入腕錶當中，原來還有新作於近日釋出。

Leica ZM Monochrom版（圖片來源：Leica）

全新的Leica腕錶推出ZM Monochrom版，正是與品牌的相機新作Leica M11 Monochrom同一概念，將黑白攝影的本質，對比度與光線發揮得淋灕盡致，有別於「L1」及「L2」，將銀色及其他顏色摒棄，僅留下標誌性的「紅點」錶冠設計，幾乎以全黑白色示人，達到一種極致的簡約理念，僅由光線及角度將不同的光影變化映照在腕錶上，極為細緻的色調差別及陰影耐人尋味，呼應了Leica M11 Monochrom這部配搭專門黑白感光元件的相機，同樣地呈現出層次豐富的黑白質感。

Leica ZM系列及L系列比較：

Leica ZM 1及ZM 2（圖片來源：Leica）

Leica L1及L2（圖片來源：Leica）

必須要重新介紹一次「紅點」錶冠設計，是為品牌的專利技術，將錶冠與快門按鈕合二為一，按下時腕錶會停止運行，恍如按下快門將當下鏡頭前的一刻停頓捕捉，當時間被手動調整好再按錶冠時間便重新運行，實是嶄新的設計，比起傳統拉出式錶冠可能更為方便一點。為了讓用家可以用心細味錶面的微妙變化，配置了防眩光的球面藍寶石玻璃，以及經過電鍍、鑽石切割和噴砂處理的黑色刻度和指針，所有細節都細膩呈現，錶盤則加強了抗震性能，以高強度鋁實心體打磨而成。

對應「L1」及「L2」，ZM Monochrom版也設有「ZM 1」和「ZM 2」，原來「ZM」是代表「Zeitmesser」，在德文中意指計時器，所以ZM系列可以理解為Leica的計時器系列，品牌並沒有忘卻設計相機的本質，將其特點特色以腕錶的方式呈現出來。在機芯方面，系列作品採用品牌自主研發及生產的機械機芯，而ZM Monochrom版的錶帶亦與M11 Monochrom相機採用同一材質，即是以手工縫線飾邊的粗紋理黑色小牛皮革。另外，「L2」及「ZM 2」是系列作品的GMT版本，設有日／夜時間指示器，以及查看兩個時區時間的功能。新作將於5月下旬推出，建議零售價分別為95,000港元（ZM 1 Monochrom）及126,200港元（ZM 2 Monochrom）。