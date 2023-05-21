ROLEX GMT-Master II左冠手錶最新行情　入手126720VTNR好時機？

勞力士2023年的新款在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場後已經全部「開獎」完畢，今年品牌推出的新款數量相對多，其中最主要的焦點新品莫過於新世代Daytona，由於2023年剛好是這系列60週年，所以勞力士會有大動作也算是意料中的事。然而再往前回溯，2022年品牌最受矚目的作品則要屬GMT-Master II 126720VTNR，因為它擁有系列首見的綠黑配色陶瓷錶圈，而且還是勞力士近代首見的左冠錶，因此手錶一現身後很快就引起市場注目，手錶的熱度也馬上就反映在它的二級市場價格上。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts長期追蹤，國外定價11,250美金（香港官網定價HKD 87,600）的126720VTNR在2022年5月慢慢開始有貨進到二級市場時，價格一下就爆衝到44,000美金（折合約HKD 345,380）的高點，溢價率是讓人驚呆的290%！按照當時的氣勢，有的人可能會對這款錶的行情抱以更高的期待，結果沒想到GMT-Master II左冠錶的行情卻呈現「出道即顛峰」的趨勢。

GMT-Master II 126720VTNR在2022年剛進入二級市場時，溢價率馬上飆高到290%，但是過去一年穩步下降，目前國外報價約為23,700美金，溢價率還是超過100%。（IG@watchcharts）

眾所皆知，高級手錶的行情從2022年第2季後開始走下坡，126720VTNR由於推出的時間點才剛要是市場往下走的時候，所以它一開始還可以逆風高飛一小段時間，可是隨著手錶的市道不斷滑落，加上二級市場中126720VTNR的貨量又愈來愈多，導致手錶的價格從2022年中段開始隨之下滑。

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在價格連續跌了11個月後，最近一個多月來126720VTNR的行情陷入了停滯期沒有再往下探，但是它的價格平均而言還是有23,700美金（折合約HKD 186,040）的水準，最低大概可以找到22,000美金的漂亮價格，不過溢價率還是有110%的程度。如果和這款錶出道時的身價頂點相比，GMT-Master II左冠錶登場一年後的現在，二級市場價格已經縮水46%之多，感覺目前是還不錯的入場時機。

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2023年GMT-Master II系列又有新的灰黑雙色錶圈上市，不過由於手錶是半金或黃金錶殼，照理說它們的熱門度應該不會超越126720VTNR，因此這兩款新錶的行情超定價是很有可能，只是溢價率恐怖也難以複製126720VTNR目前相對「低迷」的水準，可見GMT-Master II左冠錶對市場而言還是相對有魅力，仍有不少人殷切盼著要把它帶回家。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GMT-Master II左冠錶126720VTNR推出一年後最新價格行情整理】