ROLEX Daytona冰藍面手錶新舊對比 5大變革突顯其勞力士皇者地位
/ 2023.05.05
本篇就以Daytona系列的旗艦款——126506為例（前作為116506），看看鉑金冰藍面改成新型號後，手錶出現那些比較明顯的變化。Daytona系列的鉑金冰藍面分別有兩種版本，一為時標無鑲鑽款、一為時標鑲鑽款，勞力士在2013年首度推出鉑金、棕色Cerachrom陶瓷錶圈與冰藍色面盤的組合時，分別針對兩種時標版本做出細節區隔，除了可以透過鑲鑽時標辨別兩者之餘，面盤的三眼小錶盤也有箇中差異：時標無鑲鑽款的小錶盤刻度環採用與錶圈同色的設計，而時標鑲鑽款的小錶盤刻度環則是延續面盤整體的冰藍色調，使得手錶看起來更有「Ice Blue」那種嚴寒的視覺印象。
5個勞力士Daytona冰藍面手錶新舊款比較。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
2023年新改款的Daytona鉑金冰藍面126506依舊維持面盤無鑲鑽與鑲鑽兩種版本，勞力士這次就沒有特別針對時標鑲鑽與否作出細節區隔，若加上Daytona系列整體的細節為調，那麼時標鑲鑽版本的126506-0002至少會有以下點比較重大的變革。
1. 小錶盤刻度環改為棕色，取消鉑金款面盤有兩種設計的形式
2. Cerachrom陶瓷改成鑲嵌在金屬錶圈框架的做法，而非過去錶圈整枚都是陶瓷製成
3. 面盤6點方向的SWISS MADE字樣中間加上皇冠標誌
4. 機芯從4130機芯升級為4131機芯，內部融入Chronergy擒縱系統，此外機芯也修改了鏤空自動盤樣式，並強化打磨修飾工藝
5. 改成透明底蓋（時標有無鑲鑽皆為透明底蓋）
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其中第4點和第5點必需特別強調，並非所有Daytona都改成透明底蓋，只有鉑金冰藍面型號126506才享有這種「額外福利」，還有一點則是鉑金冰藍面Daytona型號126506所搭載的4131機芯也獨立於系列大多數作品換上皇金自動盤，其他Daytona款式搭載的4131機芯自動盤則還是一般金屬，藉由以上種種細節微調，Daytona系列旗艦款鉑金冰藍面於視覺上看起來更統合一致，而且還多了透背與K金等系列其他型號所沒有的待遇，更能突顯此一型號在系列中的頂尖地位。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona冰藍面新舊比較 編輯整理5大變化】