ROLEX Daytona冰藍面手錶新舊對比　5大變革突顯其勞力士皇者地位

勞力士2023年的一個超級大消息就是Daytona進行全新世代改款，在這個系列邁入60週年的特殊年份出現一些讓人驚喜的變化，瞬間讓市場與勞迷沸騰。乍聽「全新世代」如果你先大大腦補了一番，或許看到新產品圖片會覺得有點小失望，因為這一批新的Daytona於外觀部分看起來和原本的舊作實在差異不大，例如錶徑40mm、錶殼造型等變動都相對有限，品牌針對細節做出的改變在第一眼看到手錶時不見得馬上就能看得出來，但是勞力士的作風一向如此，說要改變通常不會是很劇烈的大改造，但是如果仔細觀察手錶的細節，還是能夠發現品牌用心改良的許多蛛絲馬跡。

本篇就以Daytona系列的旗艦款——126506為例（前作為116506），看看鉑金冰藍面改成新型號後，手錶出現那些比較明顯的變化。Daytona系列的鉑金冰藍面分別有兩種版本，一為時標無鑲鑽款、一為時標鑲鑽款，勞力士在2013年首度推出鉑金、棕色Cerachrom陶瓷錶圈與冰藍色面盤的組合時，分別針對兩種時標版本做出細節區隔，除了可以透過鑲鑽時標辨別兩者之餘，面盤的三眼小錶盤也有箇中差異：時標無鑲鑽款的小錶盤刻度環採用與錶圈同色的設計，而時標鑲鑽款的小錶盤刻度環則是延續面盤整體的冰藍色調，使得手錶看起來更有「Ice Blue」那種嚴寒的視覺印象。

5個勞力士Daytona冰藍面手錶新舊款比較。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年新改款的Daytona鉑金冰藍面126506依舊維持面盤無鑲鑽與鑲鑽兩種版本，勞力士這次就沒有特別針對時標鑲鑽與否作出細節區隔，若加上Daytona系列整體的細節為調，那麼時標鑲鑽版本的126506-0002至少會有以下點比較重大的變革。

1. 小錶盤刻度環改為棕色，取消鉑金款面盤有兩種設計的形式

2. Cerachrom陶瓷改成鑲嵌在金屬錶圈框架的做法，而非過去錶圈整枚都是陶瓷製成

3. 面盤6點方向的SWISS MADE字樣中間加上皇冠標誌

4. 機芯從4130機芯升級為4131機芯，內部融入Chronergy擒縱系統，此外機芯也修改了鏤空自動盤樣式，並強化打磨修飾工藝

5. 改成透明底蓋（時標有無鑲鑽皆為透明底蓋）

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其中第4點和第5點必需特別強調，並非所有Daytona都改成透明底蓋，只有鉑金冰藍面型號126506才享有這種「額外福利」，還有一點則是鉑金冰藍面Daytona型號126506所搭載的4131機芯也獨立於系列大多數作品換上皇金自動盤，其他Daytona款式搭載的4131機芯自動盤則還是一般金屬，藉由以上種種細節微調，Daytona系列旗艦款鉑金冰藍面於視覺上看起來更統合一致，而且還多了透背與K金等系列其他型號所沒有的待遇，更能突顯此一型號在系列中的頂尖地位。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona冰藍面新舊比較 編輯整理5大變化 】