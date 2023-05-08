母親節｜卡地亞如何與美洲豹結緣逾百年？象徵尊貴女士個性魅力

【Cartier/ 卡地亞/ 母親節】母親節將至，或者大家已經揀選了適合的禮物表達心意。如果是挑選珠寶的話，卡地亞（Cartier）在珠寶及鐘錶的世界予女性市場向來都有著尊貴的地位，在眾多標誌性設計及系列當中，又尤以美洲豹充滿著優雅又別具魅力的特色，或者大家會好奇卡地亞是如何與美洲豹結緣的？今回淺談卡地亞美洲豹的歷史。

《淑女與美洲豹》（Lady With a Panther），1914年（圖片來源：Cartier）

美洲豹是品牌的標誌性動物，特立獨行、桀驁不馴，又充滿魅力。品牌於1847年由Louis-François Cartier創立，但美洲豹於品牌中首次登場卻是在1914年，最初亦只是一幅畫作。當時品牌的繼承人Louis Cartier委託著名法國插畫家George Barbier創作一幅插畫用來珠寶展的邀請函，於是《淑女與美洲豹》（Lady With a Panther）應運而生，自此激發起品牌猶如恆河沙數的靈感。同年更將之用作珠寶設計之上，不過此時只是將美洲豹身上的斑點元素，以縞瑪瑙和鑽石呈現出來，並用於女士腕錶之上，在這一年之後，美洲豹與尊貴的女士以及品牌的珠寶腕錶便變得密不可分。

1914年，美洲豹圖案首次出現於品牌，以縞瑪瑙和鑽石組成，點綴一款女士腕錶。（圖片來源：Cartier）

直到1928年，一款鉑金美洲豹胸針推出，美洲豹美麗的身姿首次立體地出現在作品之上；來到1948年，品牌特意為溫莎公爵夫人打造一款美洲豹胸針，此時美洲豹終於以完整的造型亮相，作品以黃金、祖母綠和黑色琺瑯製作，於翌年公爵夫人再次委託品牌定制同款耳環，並再次購買了一款立體美洲豹胸針，這一次以藍寶石和白色及黃色鑽石打造，黃色鑽石為美洲豹點睛，頭部可以轉動，身軀姿態與前作不同，盤踞於一顆重達152.35克拉的圓形藍寶石之上，這顆藍寶石是公爵夫人的藏品。這一款作品，可以說得上為品牌最著名、最經典的美洲豹珠寶。

1928年，鉑金美洲豹胸針鑲飾鑽石和黑色琺瑯豹紋，搭配珊瑚和黑色琺瑯底座。（圖片來源：Cartier）

卡地亞與美洲豹的關係，除了是緣份，亦關乎於品牌一位重要的人物，自1933年擔任品牌高級珠寶創意總監的Jeanne Toussaint，她對於品牌的珠寶設計產生了極大的影響。Toussaint年少時便居於巴黎，在這裡她結識了Coco Chanel、剛提及的George Barbier以及Louis Cartier。早於1913年，她便受邀進入卡地亞負責配飾方面的工作，於1918年晉升為銀器部門主管，1933年肩負起整個設計部門，期間經歷過二戰，直到1970年退休，是品牌於上世紀除了卡地亞家族成員之外最重要的老臣子之一。

Jeanne Toussaint（圖片來源：Cartier）

Toussaint是為人所熟知的「豹女郎」，原因是她鍾情於美洲豹，據說她家裡放滿了豹皮，她本人總是披上豹皮大衣，卡地亞更稱她為「Ma petite panthère」，意指「我的小美洲豹」。剛才提及1948年為公爵夫人創作的幾款美洲豹作品，正是她的手筆。不過除了美洲豹她亦酷愛其他動物，例如蜻蜓、瓢蟲、火烈鳥以及獅子和老虎等也出現過在她操刀的作品系列。

La Panthère de Cartier系列（圖片來源：Cartier）

直到今天，經典的美洲豹一直與品牌共存，今年推出的La Panthère de Cartier系列繼續散發著美洲豹的野性魅力。系列作品呈現出叛逆的氣息與強大的力量，立體豹首造型與腕錶合二為一，採用現代化設計，面部特徵富有立體感，輪廓簡潔利落帶來鮮明稜角，賦予建築般的美感。另一方面，作品突顯出品牌匠人大師的精湛工藝，採用手工潤飾為豹紋上漆和拋光。至於錶鍊方面是為品牌研發之作，配備精巧系統，外觀看不見任何鉸鍊，但鉸接結構卻靈動自如，設計貼服手腕曲線。系列有黃金錶款或玫瑰金錶款，皆為黑色真漆豹紋，至於白金錶款則鋪滿鑽石，表現美洲豹靈性的雙眼鑲嵌沙弗萊石或祖母綠，別具神韻。