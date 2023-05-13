ROLEX二手錶｜勞力士原廠認證中古手錶服務繼歐洲後進軍美國市場

勞力士在2022年12月時宣佈要推出原廠認證中古錶計畫（Certified Pre-owned, CPO），品牌初步與瑞士著名鐘錶零售商寶齊萊合作，在瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥和英國等歐洲地區的寶齊萊錶店推行官方認證的二手錶產品。相隔5個月後，近期勞力士再宣佈將CPO觸角延伸至美國市場，讓當地的錶迷也可以在與官方配合的錶店買到品質和來源無虞的二手勞力士。

與歐洲市場類似，勞力士從2023年5月起也會先在美國的Tourneau|Bucherer錶店先行推出原廠認證中古錶，不久後美國的Watches of Switzerland錶店也能銷售勞力士CPO，然後還有當地其他的經銷商也會在後續加入品牌這項計畫的行列中。

目前Tourneau|Bucherer官網列出的二手水鬼最便宜也要1萬1千多美金，價格相對而言還是頗高。（Source：Tourneau）

根據勞力士的定義，CPO適用於售出已經屆滿三年的勞力士手錶，品牌從消費者受中接收手錶後會先確認手錶為正品並將錶況調整到位，在錶店展售的勞力士二手錶售出後都會擁有兩年原廠保固。目前二手錶市場的規模雖然約佔新錶市場的一半左右，但是二手錶市場的成長幅度不容小覷，因此勞力士才會跟上大勢所趨也加入推行原廠認證中古錶計畫。

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而在勞力士CPO先行於歐洲推出5個月後，市場目前對於這項服務的最常見疑慮還是在於手錶的價格，這點過去我們也報導過，其實勞力士原廠不會干涉錶店設定手錶的定價，一切交由錶店按照市場行情制定CPO的價格。這也代表在愈來愈多品牌AD店加入原廠認證中古錶計畫後，同一款錶在不同店家訂定的價格也可能會不一樣，而且目前在寶齊萊錶店官網所列出的勞力士二手錶，有不少產品的價格還高於手錶的定價，這多少有點衝擊當初市場對勞力士推廣這項服服的期待。

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隨著像是勞力士這樣的巨頭品牌也開始經營自家的二手錶，對於市場的影響會愈來愈明顯，例如原廠進駐可能可以穩住手錶的行情，讓它們不至於在短期內出現大幅飆升的情況，而且有了CPO掛保證，市場購買二手錶的意願也可望提高，如此一來對於新錶的需求也可能會降低，如此也能稍微緩解大品牌熱門錶供不應求的現象。

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目前大家都還在觀望當愈來愈多國家／地區，以及其他AD店投入勞力士CPO後，手錶的價格會不會再因市場機制而有更合理的報價，因為單純以過去5個月寶齊萊錶店官網列出的價格以及目前Tourneau|Bucherer官網的勞力士二手錶來看，會衝著「官方認證」的招牌而願意掏出高於市場普遍行情而購入CPO的人相對來說還是少數，市場還是希望可以盼到更合理的價格才會進一步刺激入手慾望。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士原廠認證中古錶服務繼歐洲後進軍美國市場】