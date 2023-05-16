Tom Cruise｜湯告魯斯現身F1賽場　戴絕版Rolex Daytona落場換胎

2023年賽季的世界一級方程式錦標賽（F1）在5月第1週前往美國進行邁阿密大獎賽，比賽地點就位於邁阿密國際賽道這個啟用沒多久的場地，今年此場地為第二度舉行F1比賽，延續著前一年的熱度，吸引來自娛樂圈、體育界、時尚精品界等各領域名人前來朝聖，使得現場觀眾除了可以一窺眾車隊高科技賽車、頂尖車手之間的較量之餘，還能順便目睹許多平常難得一見的大明星風采。

本場邁阿密大獎賽經過一輪激鬥，目前高居車手榜第一名的紅牛車隊一哥Max Verstappen雖然在排位賽僅取得第9名的位置，但是他在正賽開始後一路急起直追，到了比賽剩下最後10圈時再度要回第1名地位，之後便一路揚長而去，繼2022年後，連續第2年摘下邁阿密大獎賽的冠軍，至於和他一起站上頒獎台的還包括第2名的紅牛隊友Sergio Pérez，以及排在第3名、今年屢屢締造驚奇的ASTON MARTIN車隊傳奇老將Fernando Alonso，剛好這三人也就是2023年F1賽季進行至今車手榜領先的前3名。

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賽場上各家車手紛紛使出渾身解數以追求最速男的王座，而在場下星光熠熠的程度也是不遑多讓，像是2022年因《壯志凌雲：獨行俠》全球大賣而締造個人從影生涯高峰的湯告魯斯（Tom Cruise）這次也出現在邁阿密大獎賽現場，甚至還應賓士車隊之邀體驗了一下維修站工作人員的日常，嘗試幫賽車拆卸輪胎，不擺明星架子展現出十足的親和力。

湯告魯斯這天穿得相當輕鬆休閒，牛仔褲搭Polo衫再戴個墨鏡帥度依舊不減，向來喜歡收藏名錶的他，這次也照舊戴上了自己的珍藏愛錶來到邁阿密國際賽道見識現場的速度與激情氛圍。湯告魯斯此次佩戴的是赫赫有名的賽車錶——勞力士Daytona，而且還是已經絕版的特殊面盤款式——白金錶殼的隕石面116519LN。

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隕石面Daytona是勞力士2021年重新帶回系列的驚喜，不過2023年隨著新世代的Daytona登場有點出乎意料地很快就走入歷史，不過光是前兩年這款錶帶給市場的人氣與關注度，已經說明了勞力士導入隕石材質製作面盤的創意深受錶迷喜愛，連收藏名錶無數的湯告魯斯也難擋這款錶的魅力。此次他佩戴的白金款搭配Oysterflex橡膠錶帶，面盤的隕石材質帶有天然的交錯紋理，每只錶面盤上的隕石紋理都不會完全一樣，所以也是有點隱性獨一無二款式的味道。

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116519LN剛發表時的定價約為台幣113萬多，但因為手錶已經絕版，因此在二級市場的價格普遍都高出定價一截，甚至在知名二手錶線上交易平台Chrono24還能找到有人開價400多萬台幣，行情之好可見一斑。湯告魯斯選擇在賽車界的頂級比賽中戴自己收藏的稀有經典賽車錶，想必是在出門前就已經設想好，特別為了這天的場合和情境做出了最適合的選擇。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「阿湯哥」湯姆克魯斯現身F1邁阿密大獎 戴絕版勞力士Daytona幫忙換輪胎】