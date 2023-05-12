著名酒桶錶Franck Muller本年度新作　創意巧思突顯極高工藝水平

【Franck Muller】腕錶可以彰顯個人品味，特別是辨識高的設計，往往令人眼前一亮。當中酒桶形錶殼，向來是高級腕錶一大流派，不過並非每個品牌能夠駕馭得到，因為獨特的外型代表了所需要的獨特工藝，與別不同的鏡面、內部空間以至機芯，全是考驗著匠人的精湛功力，故此酒桶腕錶向來較為稀少且昂貴。

圖片來源：Franck Muller

說到酒桶形錶殼不得不得著名的瑞士品牌Franck Muller，以創立人的名字來命名，於1991年創立是瑞士錶壇中的後起之秀，Franck Muller本人曾於1984年自製了一枚陀飛輪腕錶，於當時來說很少有製錶師能夠自行打造出如此複雜的時計，其大名隨即風靡歐美的錶壇，私人客戶絡繹不絕，催生出品牌的成立，而他亦以瘋狂聞名，得到「複雜功能大師」的美譽。

Grand Central Tourbillon Flash（圖片來源：Franck Muller）

品牌於今年「世界頂級鐘錶展」中發布的新品，已在本地新啟用的辦公室舉行發布會及展出，讓錶迷們可以一睹新品的奧秘。當中最為注目的，包括世上首款酒桶形中央陀飛輪腕錶的全新款式「Grand Central Tourbillon Flash」，其靈感來自未來汽車，設計簡約突顯型格速度感，配以啞黑拋光的黃銅錶盤和奪目的時標，並將陀飛輪從6時位置移至錶盤中心，再者內部機芯採用精密複雜的堆疊技術，達到更為奪目的聚焦效果。這枚以技術為核心的作品備有閃耀橙、螢光綠和鐵青色三種顏色選擇。

Vanguard Slim Skeleton（圖片來源：Franck Muller）

另一款焦點新作，是為搭載了品牌首次製作的鏤空自動上鏈機芯的「Vanguard Slim Skeleton」，機芯厚度只有4.3毫米，超薄的設計配以鏤空技術，製作難度極高，為表現出其前衛藝術感，錶殼帶有流暢的線條，以突顯出弧形錶殼的優美輪廓。此作可以稱得上為技術與美學的高度融合，鏤空機芯的複雜魅力配搭柔和的線條，再與流暢光滑而堅固的錶殼相映成趣，其中為了將機芯與外殼進一步取得平衡，特意保留了該系列標誌性的時標數字設計，顯得更瑰麗動人，新作有玫瑰金與白金兩款，並可選鑲鑽與無鑽石款式。

Cintrée Curvex Retrograde Hour Tourbillon（圖片來源：Franck Muller）

Franck Muller的作品由於其酒桶形態的優雅曲線美感，向來都備受女士歡迎，於1992年面世的Cintrée Curvex系列，以其上下直線左右曲線的形態，加上華麗出眾的數字時標而別具辨識度，其名字的法文正正是帶有拱形曲線的意思。以此作為基礎，系列演化出不同的變奏款式，包括萬年曆、鏤空錶盤等。例如其中一款新作「Cintrée Curvex Retrograde Hour Tourbillon」，是品牌首款將逆跳時針功能結合陀飛輪的女士腕錶。特別之處是逆跳時針沿220度弧型運作，到達斷點時跳回起點，有別於傳統時針運作方式。再結合陀飛輪設計並置於6點鐘位置，消除了重力影響下的機芯垂直位置偏差，表現出鐘錶結構中極高的工藝水平。

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