ROLEX｜近日一隻勞力士古董OP手錶貴同款逾5倍　高價皆因這Logo！

由國際知名的古董錶專家Eric Wind（過去曾擔任佳士得拍賣行副總裁）成立的古董錶選物店Wind Vintage最近上架了一款很有意思的商品，那是一款古董老物勞力士Oyster Perpetual Date 15000，手錶以不鏽鋼材質製成，採用拋光錶圈、紀念型錶帶，看到目前為止都還滿中規中矩的，算是入門級的古董勞力士，但是手錶特別之處在於面盤6點方向印有日本車廠本田（HONDA）的Logo，聽說這是目前已知的第二款而已，珍稀程度可見一斑。

Wind Vintage之所以會相中這款錶除了它很稀有獨特，手錶的狀況也是超級優異，這只錶據說錶主當年拿到之後就一直保存在錶盒裡沒有戴過，而且手錶的原廠文件也都還在、也就是盒單俱全。這點對於手錶本身的價值也有很大的加分效果。

一覽這極罕見印有日本車廠本田 HONDA Logo的勞力士Oyster Perpetual Date 15000手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這款Oyster Perpetual Date 15000錶徑34mm，展現出舊時代對於手錶尺寸的喜好，銀色面盤上包括指針與時標的夜光物料都已經隨著歲月累積而開始泛黃，倒是6點方向大紅色的HONDA Logo還是歷久彌新，而且因為它的字體較粗，搶眼程度甚至比12點方向的勞力士標誌還高。

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翻到錶背只見底蓋鐫刻上「Honda Bowl ‘85」，這裡清楚交代了手錶的身世，原來它是1980年代本田經銷商內部的銷售競賽頒給勝利者的獎品，當年應該是本田公司委託勞力士客製手錶用來嘉獎業績表現出色的員工，但這名原錶主或許因為手錶不是自己的菜、或許是太珍貴捨不得戴，抑或他就是把錶當成具有重要意義的紀念品⋯⋯總之手錶就是沒拿出來戴，造就出它放到現在將近40年後錶況還是保持得很好，對於手錶收藏家而言是個可遇不可求的商品。

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如果你還想知道更多關於手錶的資訊，Wind Vintage還有提到它搭載的是3035機芯，機芯有停秒功能和日期快調功能，動力儲存42小時，這樣的水準在今日佩戴還是可以勝任。另外手錶更詳盡的尺寸則是錶耳到錶耳之間的長度42mm、錶耳間的寬度為19mm，含鏡面在內的厚度則是12.5mm，在此一併給大家參考。

最後也是最重要的，Wind Vintage針對這款錶開出的價格，既然它屬於雙品牌的稀有設計，錶況又好到一個不可思議，可以預計開價不會低到哪去，果然Wind Vintage網站上列出的價格是25,000美金（折合約HKD 195,660），對照現在勞力士熱門錶的行情似乎不算特別高，可是如果和二級市場上其他的Oyster Perpetual Date 15000比較，這款加上HONDA標誌的古董錶身價大概要高出5倍以上，價差完全反映了手錶的收藏意義。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：印有HONDA本田Logo的勞力士15000日期錶要價70多萬】