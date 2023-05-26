AP最新行情｜50周年絕版皇家橡樹Jumbo超薄手錶　升幅折半仍超2倍

AUDEMARS PIGUET愛彼在2022年為了慶祝皇家橡樹系列問世50周年而推出Jumbo超薄二針款15202ST的接班作16202ST，手錶微調了造型細節，並搭載品牌新研發的7121自動機芯因此顯得煥然一新，特別的是2022年生產的16202ST因為屬於慶祝RO 50周年的紀念錶，所以機芯自動盤採用的是50周年Logo的設計，不過這種設計屬於「年度限定」色彩，一旦過了2022年後，自動盤的樣式就會回復到目前AP機芯的標準風格。

2022年的皇家橡樹Jumbo超薄二針款詳細型號是16202ST.OO.1240ST.01，2023年愛彼已經將型號改為16202ST.OO.1240ST.02，代表機芯自動盤這些微妙細節已經有了改變。由於16202ST.OO.1240ST.01的生產周期只有一年，所以我們之前理所當然地認為，一旦過完2022年，等這型號正式停產下架，錶款在二級市場的行情有可能進一步被抬高（因為除了手錶擁有的紀念意義，又再加上了絕版的魅力）。而在2023年經過了1/3的時間後，這個預期有沒有一如當初所料呢？

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts公佈的資料，16202ST.OO.1240ST.01的國外定價是33,200美金（折合約HKD 259,870），當它在2022年首度進入二級市場時，行情超過了28萬美金（約220萬港幣），溢價率是不可思議的820%，不過因為2022年第2季之後高級手錶市場的價格整體都往下掉，皇家橡樹Jumbo超薄二針款也陸陸續續有更多貨進入二級市場，各種元素交織後導致手錶的身價從一開始的高峰一路往下掉，發展到2022年10月，錶款的行情已經降至12萬多美金（約95萬港幣），比起剛出道時直接砍半。

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而從2022年10月至今，即使已經邁入2023年，16202ST.OO.1240ST.01的價格都沒有如預期的停產後會衝高，反而持續平緩地下跌，目前這款錶的行情約來到10萬美金出頭（約78萬港幣），甚至有些賣家還會破盤賣到9萬多美金（約70多萬港幣），這樣的走勢完全沒有符合我們去年對這款錶的期待。

光看16202ST.OO.1240ST.01從一開始約28萬美金的身價跌到剩10萬出頭好像有點崩盤感，尤其進入到2023年後手錶的價格完全沒有彈起來的徵兆，還是很平靜的每個月一點一點往下降，這是否顯示手錶的熱度不在？別忘了前面我們曾提到手錶的國外定價，即使現在已經是16202ST.OO.1240ST.01上市後的行情低點，但是目前它的二級市場價格比起定價的溢價率依舊超過200%！要說變得更容易負擔似乎也沒有。

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16202ST.OO.1240ST.01完全反映了這一年以來高級手錶市場熱度降溫的趨勢，不過它的優勢還是擺在那，這種別具紀念意義，生產數量又相對有限的作品，隨著時間拉長，市場價格還是有可能持續成長，光看這一年來的行情走勢，還很難論定手錶的身價是否已經過了巔峰期。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP皇家橡樹Jumbo超薄錶50週年絕版型號最新行情整理】