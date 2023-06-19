VC江詩丹頓閣樓工匠雙月手錶　複雜功能多達11項　正反面都有看頭

VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓2023年新作聚焦在逆跳功能，品牌推出的數款新錶幾乎都有逆跳顯示這個共通點，其中整體工藝複雜度最高的要屬Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能手錶，通常江詩丹頓Les Cabinotiers系列一有新作現身，往往便可預期這款錶不會是等閒之輩。

Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能手錶以白金打造錶殼，搭配深藍色鱷魚皮錶帶烘托優雅高貴個性，而從錶殼蘊含的按把、滑桿等零件，也能具體觀察出手錶的複雜度非同小可，這點當視線望向面盤與錶背時都能進一步獲得確認。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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手錶面盤跳脫傳統設計，雖然還是有最基本的兩枚時、分指針，可是它在其他顯時項目中，卻又表現出獨樹一幟的風格，包括面盤12點方向的逆跳日期顯示、左下角的星期顯示窗與右下角的月份顯示窗，3點方向還有一個圓形的閏年顯示，由此完整萬年曆功能常見的各項日曆資訊，其經過精密設計的輪系在持續有動力挹注的情況下，可以確保手錶直到2100年前都不用調校時間。

值得一提的是，除了日期顯示採逆跳機制，星期為半瞬跳顯示，月份和閏年則為瞬跳顯示，這些顯時轉盤的視覺震撼性與逆跳互相輝映，讓人大飽眼福。江詩丹頓將面盤約略分為四個區塊，包括經過噴砂處理的銀色調面盤、萬年曆資訊視窗、月相轉盤，以及圍繞在月相轉盤周圍的緞面打磨弧形黃銅時標環等，其中月相轉盤還蘊含兩片以金屬噴鍍工藝處理的煙熏色遮光片，搭配兩枚月球圖案達到顯示南北半球雙月相的目的。

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月球圖案是以鈦金屬製成，表面逼真做出凹凹凸凸的隕石坑造型，至於轉盤的藍色背景經過PVD處理，據說江詩丹頓用了九道工序才造就出媲美夜空的深邃藍色。月球圖案每59天12小時45分旋轉一圈，搭配時標環內緣的1至29½刻度呈現明確的月齡資訊，經過精密計算的月相盤齒輪，能使雙月相顯示每122年16天才會產生一日誤差，和萬年曆功能的顯時便利性有著相輔相成的作用。

至於手錶左側的滑桿不用說正是用來啟動三問報時功能，Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能手錶的報時機制中含有能夠完全靜音的向心性報時調速器，而且機芯中的音簧略呈橢圓形，之所以採取這種設計的目的是為了避免干擾陀飛輪的運作，同時確保報時樂音的音質悠揚宏亮。

手錶背面還有驚喜，第一眼會看到錶背壯觀的星空圖，周圍的藍色刻度則是用以顯示恆星時資訊——由於地 球會同時自轉和公轉，在以固定恆星為參照標準的情況下，恆星日比一個日曆日平均少約4分鐘，也就是一天的週期大概是23小時56分4秒，其與手錶正面的日曆日時間差異於錶背便可一覽無遺。錶背上層的可移動圓盤以恆星時為基準旋轉，當手錶朝向北方時，圓盤中的星座圖案映射在下層固定顯示盤中的位置，就是代表當下投影在地平圈內的星座即時方位，想要觀星不一定要看老天爺臉色，Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能手錶也具有這種猶如腕上微型宇宙的功效。

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此外錶背6點方向也呈現出在面盤側看不到的陀飛輪裝置，通常江詩丹頓的陀飛輪都具備馬耳他十字造型框架此一特點，但是這錶款由於露出的是陀飛輪裝置的背面，因此佩戴者僅能欣賞到陀飛輪裝置底下的軸心橋板，概略感受其1分鐘轉一圈的動態之美。

Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能手錶共匯聚多達11項複雜功能，它們是由2755 TMRCCQP這枚品牌新創作的機芯所推動，機芯零件數多達774枚，結構複雜度可見一斑，擺輪震頻為穩定的18,000vph、動力儲存則有58小時；不可少的還有機芯零件表面的打磨修飾，例如底板的日內瓦波紋、音錘和報時調速器的鏡面拋光、許多零件亦經過環形緞面拉絲和手工倒角處理，因此雖然手錶外觀看不見，但是機芯背面的中央位置鐫確實刻有一枚鷹與匙圖案，代表這款高複雜作品是通過日內瓦印記認證的一流水準之作，再次讓人見識到品牌的工藝大廠風範。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：江詩丹頓閣樓工匠系列年度力作複雜功能多達11項 正反面都有看頭】