Rolex Milgauss專為科研工程人員而設　中古錶天價成交未來可期？

【Rolex 勞力士】早前在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展，在發布新錶的同時，勞力士（Rolex）的Milgauss系列也下架停產了，其實Milgauss自1956年推出之後，它的歷史道路一向難走，也曾經於1988年停過產，於2007年回歸之後經歷了16年，今天又再消失了，當大家都以為它的人氣和行情似乎並不亮眼，怎料近日一場拍賣會上，一枚Milgauss的中古錶拍出250萬美元之天價。

Milgauss（型號 6541）早前以1,110,000美元上拍，最後以250萬美元成交（圖片來源：PHILLIPS）

Milgauss這個系列向來標榜抗磁能力可以達到1,000高斯，其名字也是由Mille及Gauss所組合，有人認為作品是因為50年代開始，以電視機為首很多家電紛紛普及起來，所以在生活日常中也多了機會接觸到磁場，由於機械錶的內部零件主要由金屬製成，所以一旦遇到磁場影響零件就有機會受磁，如果是游絲線圈黏在一起會使走時速度出現誤差，如果是自動軸承部分受磁則會因為吸附到鐵屑而磨損，從而影響自動上鍊的效率。即使來到今時今日，1,000高斯也是相當夠用的，令人懷疑Milgauss的研發其實是否另有玄機？

抗磁合金製成的軟鐵機芯殻克服了磁場的影響（圖片來源：PHILLIPS）

Milgauss好像一直是品牌眾多系列當中的邊緣人，當中與其誕生的使命有關。勞力士針對潛水、航空及賽車推出的錶款向來炙手可熱、有價有市，縱然用家未必人人皆是潛水員、機師或賽車手，但運動錶的本質依然適合大部分人。不過Milgauss的定位最初卻是專為科研人員設計，所以才擁有出色的抗磁性能。回溯到50年代，勞力士被日內瓦歐洲核子研究理事會（簡寫為CERN、現稱歐洲核子研究組織）委託，研製一款新型腕錶可以在強大的磁場影響之下都能保持其精準度。CERN擁有世界上最大的粒子物理學實驗室，也是World Wide Web的發源地，是一個重要的科研基地，勞力士欣然接受並且很快地在1956年推出了原版的Milgauss，透過利用抗磁合金製成的軟鐵機芯殻來克服了磁場的影響，原理並非阻隔，而是接收磁力後再將之釋放。在1960年之前的4年間，前後推出過2款的Milgauss總共生產不到200枚，成為了有史以來最稀有的錶款之一。

Milgauss（型號 6541）（圖片來源：PHILLIPS）

於剛過去的5月13及14日，PHILLIPS於日內瓦舉行的拍賣會上，將一枚Milgauss（型號 6541）以1,110,000美元上拍，最後以250萬美元成交，這枚作品於1958年生產，針對當時嶄新卻不斷增長的市場而推出——長年在電子工業或科學設施等高磁場環境工作的科學家、工程師和技術人員，並且以標誌性的閃電秒針作為辨識。這枚拍賣作品保存了最完好的狀態，甚至很可能並未拋光，就像剛從原廠拿出來一樣帶有鋒利的邊緣，錶盤清晰，沒有明顯的老化跡象，也因為條件極佳加上其稀有性所以能夠拍出天價。還有值得一提的是，手錶附帶了1960年6月14日的天文台證書、勞力士保證書、Milgauss系列的文獻、吊牌和展示盒，據拍賣會所指從未出現過如此完整的同系列作品。

雖然勞力士本以為科研或工程人員當時是新興的龐大市場，但最後卻不如人願，Milgauss經歷了一段人氣低迷的時期，甚至在銷量不佳時，品牌曾用來當成NASCAR比賽的獎品處理。在上一次停產回歸之後，品牌希望透過美學的角度去為Milgauss增添一些特色，例如綠水晶錶面是前所未見的，一度也板回了多少人氣，可惜之後推陳出新的速度又慢了下來。始終Milgauss強調抗磁這個優點在日常生活中難以發揮，因現代腕錶的抗磁性能都已經有所提高，Milgauss的獨特性更沒有如半世紀之前一樣耀眼，加上原來因為軟鐵機芯殻的影響下，使得作品的錶殼要設計得比較厚，與主打輕盈纖薄的趨勢又大相徑庭。但不管如何，是次的拍賣成功也顯得出Milgauss當初的價值，會否因此而激發起品牌以及錶迷的注目，也算是泛起了一點漣漪。