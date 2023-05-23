ROLEX｜勞力士GMT-Master II新手錶首波行情　金鋼款超定價114.5%

勞力士2023年的新錶在3月底的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展已經全部出籠，近年品牌的作法和以前有點不同，就是他們會在新錶發表時同步上架，而不是先發佈新錶資訊、過幾個月後才釋出手錶現貨，目前雖說新錶上架的時間點已提前不少，但是剛發表之初的貨量相對來說還是比較少。

國外媒體Watchanalytics最近觀察到勞力士2023年新錶已經有首批商品進入到二級市場，出現在一些線上或實體管道中，這些平台和勞力士官網不同，他們列出的價錢並非手錶的官方定價，而是根據市場需求自行訂定出的「市價」，從中可以窺見一款錶的搶手程度，愈搶手的錶行情當然愈高。

結果第一批出現在二級市場的勞力士新品可能跟你我想像的有點不同，既不是Daytona、也不是OP彩色氣泡等話題之作，而是半金和黃金的GMT-Master II！（126713GRNR和126718GRNR），這兩款目前首度出現的報價分別是半金款126713GRNR的35,500歐羅(折合約HKD 230,000；香港官方定價為HKD 128,600），以及黃金款126718GRNR的68,800歐羅（折合約HKD 581,400；香港官方定價為HKD 303,900），兩款錶的首波報價沒有意外都是超定價。

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目前GMT-Master II新款的二級市場價格，半金款溢價率達到114.5%、黃金款也有72.95%，無疑將手錶原本就不便宜的定價又往上推高了一截，所以如果你現在就想要馬上拿到貨，而不打算去品牌AD店慢慢排隊，那就是要花上一筆不小的金額才有機會入手GMT-Master II新款。

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Watchanalytics也不忘提醒，這些看似驚人的數字都只是報價，也就是店家可以自由喊價，但有沒有人買單又是另一回事，而且隨著商品上市的時間拉長，報價也會隨著市場情況而有所變化。這些報價不一定等於手錶真正的價值，不過從中還是可以反映出當前市場對這些商品的期待程度，至少在熱門錶整體價格不像兩年前爆衝的現在，GMT-Master II新款一出現就至少有70%以上的溢價率，代表勞力士新錶還是很受市場青睞，而且它們還不是品牌今年討論度最高的款式，一旦更多勞力士新錶進入二級市場，屆時還有更多線索可以驗證勞力士今年新錶的市場接受度到達何種水準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2023年第一批新錶進入二級市場 首波報價出爐】