ROLEX｜11款手錶5月最新行情　勞力士水鬼、GMT-Master II終回溫

時間來到6月份，不知不覺2023年日內瓦鐘錶與奇蹟錶展已經過了快要兩個月，在各家新品發表之後，接下來就會開始陸續鋪貨到市面上，因此這時候手錶的二級市場價格也會浮上檯面。以大家最關心的勞力士為例，上個月我們曾追蹤過品牌的熱門錶行情，當時幾乎大部分勞力士熱門錶身價都往下掉，只有確定停產的Milgauss 116400GV在一個月內行情爆衝37萬日幣（根據日本媒體《Power Watch》提供的情報）讓人大吃一驚，而又過一個月後的現在，勞力士熱門錶的行情會呈現什麼樣的變化呢？

同樣由日本媒體《Power Watch》所做的勞力士行情追蹤，他們列出了近三個月來勞力士熱門錶的平均二級市場價格，這期間剛好是錶展開始前到結束後兩個月，所以可以前後對照三個月前和現在這些熱門錶的行情是上漲還是下跌。

勞力士11款熱門手錶5月最新行情。【已兌換港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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三個月前後日本市場11款勞力士熱門錶行情對照如下：

■Submariner Date 三個月前：1,920,000日幣；現在：2,040,000日幣 (+120,000日幣)

■Submariner Date（綠圈） 三個月前：2,360,000日幣；現在：2,440,000日幣（+80,000日幣）

■Deepsea 三個月前：2,150,000萬日幣；現在：2,010,000日幣（-140,000日幣）

■Daytona（黑面）三個月前：3,970,000日幣；現在：4,270,000日幣（+300,000日幣）

■GMT Master II 三個月前：3,110,000日幣；現在：3,130,000日幣（+20,000日幣）

■Explorer I 三個月前：1,300,000日幣；現在：1,290,000日幣（-10,000日幣）

■Explorer II 三個月前：1,660,000日幣；現在：1,730,000日幣（+70,000日幣）

■Datejust 三個月前：1,230,000日幣；現在：1,220,000日幣（-10,000日幣）

■Yacht-Master（灰面藍針） 三個月前：2,170,000日幣；現在：2,260,000日幣（+90,000日幣）

■Milgauss 三個月前：1,430,000日幣；現在：1,650,000日幣（+220,000日幣）

■Air-King 三個月前：1,350,000日幣；現在：1,310,000日幣（-40,000日幣）

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從中可以見到三個月前後行情差距最大的要屬Daytona和Milgauss，它們現在的價格都至少比三個月前上漲超過20萬日幣（折合約港幣1萬多），另外黑水鬼在三個月之間行情上漲12萬日幣（折合約港幣6千多）也很值得注意，倒是Deepsea這段期間行情下滑多達14萬日幣（折合約港幣7千多），可見市場對這款超專業潛水錶的接受度還是會影響它的身價。目前這11款勞力士錶中，行情突破200萬日幣（折合約港幣11萬多）的已有超過一半共6款，看起來在當地，勞力士熱門錶的二級市場價格最近又開始有回溫的感覺。

另外《Power Watch》同樣照慣例公佈了2023年5月以來，當地市場11款熱門錶的最新行情，以下緊接帶你一塊了解：

■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日幣／實際價格：2,060,000日幣（比2023年4月上漲7萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日幣／實際價格：2,520,000日幣（比2023年4月上漲13萬日幣）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日幣／實際價格：2,010,000日幣（比2023年4月上漲2萬日幣）

■Daytona 116500LN（黑面）

定價：1,757,800日幣／實際價格：4,190,000日幣（比2023年4月下跌4萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日幣／實際價格：3,170,000日幣（比2023年4月上漲11萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：860,200日幣／實際價格：1,310,000日幣（比2023年4月上漲3萬日幣）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日幣／實際價格：1,680,000日幣（比2023年4月下跌5萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日幣／實際價格：1,170,000日幣（比2023年4月下跌5萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日幣／實際價格：2,210,000日幣（比2023年4月下跌6萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日幣／實際價格：1,740,000日幣（比2023年4月下跌6萬日幣）

■Air-King 116900

定價：885,500日幣／實際價格：1,320,000日幣（與2023年4月相同）

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由4月進入5月後，黑水鬼和綠水鬼漲幅相對高，分別達到7萬與13萬日幣（折合約港幣3千多與7千多），反而停產的上世代Daytona 116500LN已經連兩個月行情都走跌；至於上個月因為絕版又沒有接班作品導致身價一夕暴漲的Milgauss 116400GV，顯然之前衝太兇，因此本月又稍微「校正回歸」降了6萬日幣（折合約港幣3千多），不過行情還算是處於高峰。整體看下來，11款勞力士熱門錶在2023年5月的表現優於4月，本月價格上漲的款式達到5款，比起上個月僅2款行情成長，再次證明市場的熱度顯然有往上走的趨勢。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「水鬼、GMT-Master II等價格回溫」勞力士熱門錶5月最新行情整理】