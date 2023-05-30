勞力士GMT百事圈改裝成偽古董手錶　老千錶主命名「Uncatchable」

瑞士改裝錶品牌Artisans de Genève不只會把手錶改得出人意料的花俏炫目，他們甚至還懂得把現代手錶做得像是年代久遠的古董錶，例如2022年時品牌曾打造出一款Daytona 「Rusty」，手錶的三眼計時盤就被改得很有經過一定歲月沖刷後的生鏽感，2023年Artisans de Genève又有一款類似這種把現代錶做得像古董錶的魔術創意出現，手錶名為「The Uncatchable」，它原本是勞力士GMT-Master II上一代的116710，雖然手錶本身已經停產，但經過改裝後它的「年齡」看起來比實際更要大上幾輪，令人嘖嘖稱奇。

這次請Artisans de Genève幫忙改錶的錶主來頭也不小，他是改編自真人真事電影《捉智雙雄》裡的主角Frank Abagnale Jr.（電影中飾演這個角色的是里安納度・狄卡比奧），這位傳奇人物的生平有看過電影的人應該略知一二，總之他從詐騙、偽造文書等各種詐欺慣犯身犯，到後期改邪歸正成為協助美國FBI偵破詐欺案件的諮詢專家。有趣的是，改裝錶名為「The Uncatchable」，似乎指的並不是手錶的改裝主題，反而更像是在形容Frank Abagnale Jr.過往令政府頭痛的種種事蹟。

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在進行改錶前，Frank Abagnale Jr.告訴Artisans de Genève他希望取得一個和過去的自己對話的機會，他想要回到1960年代當他還是個十幾歲青年、開始犯下各種詐欺案件的年紀，所以他改錶的目的是要讓它更接近自己的個性，讓自己錶彷彿像是從1960年代就跟著他到現在一樣。

Artisans de Genève剛拿到Frank Abagnale Jr.的116710時，因為錶主佩戴這款錶至少十年，經過長期的使用，手錶難免會出現一些正常的磨損或傷痕（例如錶圈有點破損、面盤也有生鏽跡象，鏡面有出現些微裂痕，內部的機芯也有生鏽情況），因此改裝錶品牌在改裝前反而是先幫手錶進行修復動作，讓手錶回到可以完好運作的狀態。

針對Frank Abagnale Jr.要求的「回到1960年代」主題，加上考慮到錶主過往也曾屢次假扮機師的記錄，因此拿GMT-Master II來改再適合不過，因為這系列手錶當初也是為了滿足機師的需求而生。為此Artisans de Genève選擇用一些早期的製錶元素重新演繹這款GMT-Master II，希望讓手錶不僅看起來像是1960年代使用至今，甚至還能與Frank Abagnale Jr.本人進行連結。

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這款「The Uncatchable」在外觀設計方面，透過以下三個環節可以清楚顯現它和原廠設計的不同。

1. 日期盤

改裝錶品牌從1960年代的設計獲得啟發，將日期盤上的數字改成經典的紅藍雙色，並且把日期盤塗成了奶油色，看起來好像是自然泛黃般的歲月感。

2. 面盤

根據自然老化過程開發了兩種色調，形成自然的漸變泛黃質感，其中時標部分拿掉了金屬外框，和刻度同樣改用手繪製作。

3. 錶圈

Artisans de Genève用電木材質製作紅藍雙色錶圈的嵌件，錶圈的刻度塗有夜光物料，包括錶圈邊緣的凹槽也改成了平齒式設計。

為了顧及手錶的賞玩效果，因此「The Uncatchable」不免俗地採用了透明底蓋，且因為要貫徹復古氛圍，因此改裝錶品牌就連手錶搭載的3186機芯也重新修改過，例如裝上K金自動盤並在表面加上日內瓦波紋、重新製作擺輪橋板，再將其施以鏡面拋光，整枚機芯的打磨修飾也變得煥然一新，更有高級錶的風範。

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還有一個細節也是烘托回到過去主軸的要件，Artisans de Genève參考古董錶打造出鉚釘式鍊帶，但是製作鍊帶的材質又是現代的水準，改裝錶品牌讓鍊帶跟原廠的錶扣完美結合，讓它能夠在新舊設計中取得平衡。最後呈現的作品讓人大感驚豔，包括面盤有自然的褪色泛黃效果，藍鋼指針也有舊化處理（指針看起來也都是重新製作，形狀已經與116710原本具備的不盡相同），加上鉚釘鍊帶等，在在都散發出強烈的時代感，而改裝錶品牌也刻意將錶耳、鍊帶表面施加霧面處理，有鑒於Frank Abagnale Jr.的使用強度，這樣可能比較不會讓手錶看起來傷痕累累。

剛改完的手錶畢竟都有經過重新整理，錶殼、鍊帶雖然長得復古，但卻又都還很新，需要錶主一段時間佩戴後讓它看起來更自然，不過若以復古設計的主題而言，Artisans de Genève這次顯然又再度成功完成了錶主的心願，讓他帶著滿意的笑容離開。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：捕捉古董錶精髓的GMT-Master II百事圈 錶主大有來頭】