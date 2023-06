OMEGA｜第2代超霸史努比登月手錶最新行情　限量1970隻升幅達450%

OMEGA歐米茄在二級市場上最受收藏家青睞的款式之一非超霸史努比登月錶莫屬,這個登月錶中的王牌商品從2003年開始發跡,品牌一開始是想要致敬登月錶在阿波羅13號任務中扮演的關鍵角色,所以手錶的設計才會把當年NASA頒贈給歐米茄的銀史努比獎章放上面盤與錶背;後來直到2015年適逢阿波羅13號任務屆滿45週年,歐米茄才打造出第二代的超霸史努比登月錶,接著到了2020年又再出現慶祝阿波羅13號任務50週年的第三代。

目前超霸史努比登月錶就只出了以上三款,但是它們每一款都是品牌旗下相對少見高溢價率的爆款,其中行情最好的並不是離現在最近登場的第三代,反而是刺激這款作品身價往上飆的第二代(型號為311.32.42.30.04.003),這款錶走的是黑白漫畫風格,外觀的特色例如面盤前14分鐘刻度加上類似漫畫的框框並印上「What could you do in 14 seconds」?以突顯手錶和阿波羅13號任務的淵源;此外9點方向的小秒盤也有加入史努比的圖案,至於錶背進一步以雕刻技法呈現銀史努比獎章,強化手錶的質感。

二代超霸史努比登月錶當年僅限量發行1,970枚,比起一代限量5,441枚、三代表面上沒有限量(但是品牌每年都會有固定的產量限制),二代的數量相對最少,或許得益於物以稀為貴的道理,使得311.32.42.30.04.003即使已經出道八年、早已絕版,但是在二級市場上它還是維持了相當高的聲量。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料,311.32.42.30.04.003目前國外的報價平均約為40,600美金(折合約HKD 317,960),比起手錶當年訂價7,350美金(折合約HKD 57,560),溢價率是超狂的450%,而且二代超霸史努比登月錶令人想不到的是即使處在熱門錶行情整體往下降的時期,它的二級市場價格還是相對平穩,從2022年初到現在,這款錶的平均身價就是在40,000~45,000美金之間小幅的波動,可見市場對這款錶的喜愛沒有受整體環境影響太多。

WatchCharts指出,目前在二級市場如夠能夠找到價格低於37,500美金(折合約HKD 293,690)的二代超霸史努比登月錶都算是很漂亮的價格,但是如果超過43,700美金(折合約HKD 342,240)以上,倒是可以先再觀望一下,以免付出比市場平均值高太多的代價賣下這款錶。

