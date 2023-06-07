ROLEX Explorer 214270、124270、224270手錶　3款勞力士探一比較

勞力士在2023年推出新款探一Explorer 224270讓人感到滿意外的，雖說今年是Explorer系列70週年里程碑，品牌趁此時機打造新作也是理所當然，但問題是勞力士才在2021年幫探險家系列進行過世代交替工程，那時包括探一和探二都出現搭載新機芯的新型號；按照品牌過去的作風，在如此短暫的時間內就又有新作上市實在有點不尋常——尤其是224270外觀和現行版本的不鏽鋼款124270又是如此的神似，一時間讓人搞不清楚勞力士葫蘆裡賣的是什麼藥。

說穿了224270和124270最主要的差異在於錶殼尺寸，新款將探一帶到系列歷史首見的40mm大關，比起前兩年停產214270錶徑39mm還要再大那麼一點點。於是外界紛紛揣測2023年之所以會有224270登場，是不是因為品牌推出124270和124273等錶徑「復刻」回歸系列最經典的36mm尺寸的嘗試，這兩年在市場上的反應不如預期，因此才會再髮夾彎催生出錶徑再度增大的224270，而且還技術性地把錶徑提升到品牌運動錶目前比較常見的40mm，免得如果再回到39mm可能會讓人覺得有打臉自己的嫌疑⋯⋯總之勞力士的考量我們不得而知，比較慶幸的大概是品牌推出224270並非用來取代124270，而是保持兩種錶徑並行的策略，讓喜歡中性一點風格的人（36mm）或是目前主流錶徑（40mm）的人都可以各取所需。

左起為錶徑36mm的124270，錶徑39mm的214270，以及錶徑40mm的224270。（ROLEX；01製圖）

上圖是直接把三個型號探一的官方圖片放在一起直接比較的結果，由於手錶問世的時間不一致，因此就算是官圖，它們的光澤、比例、鍊帶擺出來的長度等都還是會有點微妙差別，但是從中還是可以大概看出，尺寸36mm的124270擺在其中明顯就是比214270（中）和224270（右）來的小。214270帳面上比224270小了1mm，但因為圖片本身的關係，加上勞力士也有調整過手錶的細節，所以光看圖片反而會覺得214270好像還比較大一點。

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214270和224270的錶徑差異小到可能不容易感覺到彼此的變化，但是光看官圖透過一些細節微調還是足以分辨兩款不同型號，例如214270面盤上的「EXPLORER」字樣是放在6點方向的超級天文台認證字樣上方，而224270的「EXPLORER」字樣則是拉升到12點方向的蠔式恒動字樣下方（這點與124270相同），另外224270面盤6點方向的「SWISS MADE」字樣中間多加了皇冠標誌，象徵它搭載的機芯已經升級為32系。兩個型號還有些要仔細對照才容易發現的變化，例如224270看圖片會覺得它的時標和指針比起214270變得更纖細些，如此一來面盤格局也會呈現出微妙且不同的視覺感受。

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由於214270已經停產，因此如果現在剛開始鎖定探一，要煩惱的其實是要選124270還是224270，兩款錶設計一樣、機芯一樣，功能也一樣，連定價也沒差多少（224270定價貴14,000台幣），所以完全就是視大家對錶徑大小的習慣與需求，國外媒體Monochrome-watches很貼心地將兩種型號的上手照放上網，讓大家不一定要親自接觸實錶也可以感受看看實著圖的氛圍，從中對照自己喜歡手錶戴在手上呈現的比例和感覺如何，你會發現同樣的設計與面盤格局，改採不同錶徑戴在手上卻會衍生同中求異的感受，實在滿有趣的。最後一併附上同樣由Monochrome-watches提供的探一三種型號各方面的尺寸對照表，讓你在進行比較時更有所依據。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文： “上手真的有差” 勞力士新舊探一比較 Explorer 214270 124270 224270】