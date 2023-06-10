ROLEX綠金迪也改裝？古董錶友將Daytona 116508改成蜜糖綠復古風

國外有位錶友很有勇氣地將他個人擁有的勞力士Daytona 116508（也就是大家常聽到的綠金迪）交給瑞士知名改裝錶品牌Artisans de Genève進行改造，看到這裡會覺得這名錶友實在很狂，因為綠金迪定價在30萬初，二級市場價格的行情又要比定價高出一倍以上，應該多數人都不會捨得拿這種夯錶去改裝，不過顯然原廠的設計難以完全滿足他。

錶主是位熱衷古董錶且超級喜歡綠色的人，他覺得綠色對他而言意義非凡，象徵了希望、自由，甚至是生活中的甜蜜時光等等，所以只要他面臨人生的新階段或關卡，他往往都會穿上綠色系的服裝以祈求好運，錶主認為近年市場開始流行綠面錶實在是他的福音，不過可惜的是現在市面上的綠面錶有很多款，但是這位錶主始終無法遇到他心中最理想的綠面錶；他想要的是那種可以擁有藍色般優雅，卻又不失綠色原本辨識度與飽和度的色調，既然他手上的綠金迪沒辦法盡如他意，因此他才會興起找Artisans de Genève改錶的念頭，他認為對方的專業足以實現他一直以來的夢想。

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Artisans de Genève接受委託後，重新研究了綠色這個顏色，他們發現別看綠色只是一種顏色，但如果加入了其他顏色調合，呈現出的樣貌可能成千上百種，例如在綠色加上白色，會表現出柔和清新感淺綠，如果將綠色加上黃色，又會偏向橄欖綠那種更有力量感的色調。至於這次綠金迪錶主想要的綠色不是像勞力士原廠採用的亮綠色，他想要偏深一點的綠色，Artisans de Genève的理解應該是要像「英國綠」那種色調，而且又還要融入點藍色特有的優雅氣息，所以等於要重新嘗試調配顏色。而且光是調出錶主想要的顏色還不夠，因為還必須能應用在錶圈錶面鑲嵌的電木（Bakelite）與太陽放射紋金屬面盤上，確保顏色和K金錶殼能和諧共處。

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除了顏色之外，這款被錶主重新命名為「Honey Green」的Daytona也要做出點調整，讓手錶能更接近古董錶的況味，Artisans de Genève希望錶主在看到錶時能夠想到他自己收藏的其他早期經典錶款。改裝錶品牌的調色師對於錶主提出的挑戰感到充滿鬥志，他們自己也覺得綠色和K金錶殼的金色組合顯得雋永耐看，金色充滿光芒與活力，而錶主想要的綠色則有更多雅致詩意的情懷，兩者結合在一起真的會是絕配。

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綜觀Daytona 116508 「Honey Green」，同樣可以找到三處Artisans de Genève精心改造的橋段，以下一一了解：

錶圈

改裝錶品牌採用電木材質製作錶圈表面的嵌件，電木漆上與面盤呼應的蜂蜜綠色調，並用金色顏料點綴測速計刻度。

面盤

面盤的綠色改成了蜂蜜綠色並同樣經過太陽放射紋修飾，這使得面盤會散發出綜合藍色與綠色的效果，此外錶款的小錶盤都經過金粉噴砂，且包括小錶盤刻度和指針沒有意外也都改成了蜂蜜綠色。

計時按把

Artisans de Genève改勞力士Daytona常將計時按把換成復古式的Millerighe按把，加上他們特別去除了錶款原有的錶冠護肩裝置，配合Millerighe按把強化復古氛圍。

除了上面三個細節外，面盤的製作也很關鍵，最後Artisans de Genève還是維持了太陽放射紋，因為它可以讓蜂蜜綠色隨著角度與光線變出不同效果。此外錶款的背面也換成透明底蓋以釋放4130機芯的魅力，改裝錶品牌用21K金重新製作自動盤、橋板也全部進行手工倒角處理，其他零件該有的打磨修飾也全都顧到了，使得機芯的賞玩價值提升，且錶背邊緣也用陽刻方式加上噴砂處理刻上與手錶相關的資訊（如加上錶主的姓氏縮寫S.L等），讓這款蜂蜜綠Daytona更能突顯錶主個性與喜好。甚至如果錶主想要演繹更徹底的復古風格，Artisans de Genève也還多準備了一條綠色皮錶帶供他替換，如此一來手錶的高雅氣質將能被推向極致，身為古董錶控的錶主肯定喜歡這個小驚喜。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：印有HONDA本田Logo的勞力士15000日期錶要價70多萬】