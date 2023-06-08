咖啡渣製錶｜Hublot聯乘Nespresso環保合作　廢物升級成高級腕錶

【環保/ 聯乘/ 升級再造】大家聽過咖啡渣可以用來吸濕除味、當肥料等等，原來咖啡渣還可以用來製錶。都市人普遍對咖啡情有獨鍾，很多城市的咖啡消耗量極大，留下來的咖啡渣數量同樣驚人，所以近年愈來愈多人視咖啡渣為環保回收物料，人棄我取大有妙用。

Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶（圖片來源：Hublot）

今年瑞士高級錶廠品牌Hublot（宇舶表）與同樣來自瑞士的著名咖啡品牌Nespresso合作，兩者皆為80年代誕生的瑞士品牌，以回收和循環再用的鋁製咖啡粉囊及咖啡渣製錶，是為全球首創之舉。其實在過去7年間，Nespresso已推行粉囊回收計劃並與多個瑞士品牌合作，將之利用來打造全新的產品。至於Hublot向來以「融合的藝術」理念為傲，多年來運用很多創新的物料和技術來製錶，對於研發合金、複合材料大有心得。

回收咖啡粉囊（圖片來源：Hublot）

是次合作推出的「Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶」由錶帶到錶殼均由咖啡粉囊回收而來的鋁材製成，42毫米錶殼的再生鋁材質，當中有28%來自咖啡粉囊，並且先以陽極氧化處理使之呈現鮮綠色，再加以進行緞面與拋光工藝處理，錶背和錶盒則以再生鈦金屬製成。此外，品牌亦與Nespresso的合作夥伴SingTex合作，後者擅長利用咖啡渣打造布料——S.Café®環保科技咖啡紗布料，物料為100%再生織物，亦是首次被應用到錶帶製作之上。以往的配方為5%咖啡渣和95%再生聚酯，是次Hublot為了加強耐用性，特意加入4.1%的咖啡渣以及8.2%的再生白色橡膠，令物料更適合作為錶帶之用。除了織物錶帶之外，另外亦可選擇同樣含有咖啡渣成分的綠色帶襯裡橡膠錶帶。

Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶（圖片來源：Hublot）

新作花上研發團隊的一年時間來研究平衡成份的配方，對各個組件進行了品質和耐用性測試，由錶帶到錶殼總共使用了7種不同材質，將各自獨特的色調和諧結合。錶冠鐫刻了代表Nespresso的「N」字，採用以354件組件製成的HUB1280 UNICO自製自動上鏈計時機芯，振頻為4赫茲（每小時28,800次）、動力儲存為72小時。新作亦配備品牌研發的生態綠環保錶盒，當中98%的可拆卸內部結構均由環保再生組件組成，選材為可追溯的橡木木材，將來會繼續應用在品牌的全部系列之上。

「Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶」全球限量200枚，售價為181,900港元，作為一枚高級腕錶，預示著回收及環保物料的價值可以通過匠心巧思及技術來進一步提升，將創新、品質與可持續性結合為一。