ROLEX陸地買唔到，搭船買？ 勞力士將於豪華郵輪開首間海上專門店

全球規模前三大的遊輪品牌地中海郵輪（MSC），2023推出全新品牌「探索旅程」（Explora Journeys），預計將在今年夏季開始正式營運，目前離「探索旅程」載客出航的日子已經不遠了。「探索旅程」旗下第一艘郵輪Explora I 2022年5月底才在義大利Monfalcone的Fincantieri船廠舉行下水典禮，並在2023年春季尾聲啟航替「探索旅程」的營運做好前置準備。

近年來MSC集團致力於在豪華遊輪上推廣奢華購物體驗，讓乘客不只可以愜意享受海上旅程，也可以順便在出航期間就近在遊輪上享受「血拼」的樂趣，他們特別將重心放在與高端手錶品牌的結盟上，例如MSC集團2022年就已經和Richemont集團合作，將該集團旗下的TimeVallée時光天地（複合品牌頂級手錶專賣店）引進由美國啟航的MSC Seascape號遊輪上。

而在2023年，「探索旅程」的第一艘油輪Explora I則是帶來了另一個驚喜。這艘豪華油輪預計會從今年7月17日開始從英國的修咸頓出發，一路航向丹麥哥本哈根；與MSC旗下郵輪比較不一樣的是，「探索旅程」更專注於服務層峰市場，因此他們的郵輪行程會減少港口停泊的次數，替乘客營造慢活、深度旅遊體驗。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Explora I的房間數為461間（含371間海景套房、67間海景公寓、22間住宅式房型，還有1間主人套房）、容納乘客數則為900位，這樣的配置比起一般豪華郵輪顯得載客數少很多，不過裡面的設施還是應有盡有，像是有9間高檔餐廳、4座游泳池、10個酒吧、健身房，船上甲板可以延伸出共約2500平方公尺大範圍的活動空間，讓乘客可以更自在放鬆的享受船上的各種設施。

除此之外，前面提到的「另一個驚喜」也很重要，因為在Explora I上你會破天荒地找到一間勞力士官方設置的專賣店！這是過去品牌未曾嘗試的創舉，讓消費者可以在出海旅行的過程中，直接在船上就可以選購勞力士原廠正貨手錶。

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「探索旅程」的總裁Michael Ungerer在官宣中提到：「在Explora I上設置第一間勞力士海上專賣店意義非凡，對於希望為自己的旅程增添奢華享受的人來說，這個新的零售地點將會是船上必去的主要目的地之一。」

這間全球第一間勞力士海上專賣店開張時間也就是Explora I首度載客出航的日子（2023年7月17日），那趟從英國到丹麥的旅程共有16天，如果品牌屆時真的準備熱門錶現貨在船上開賣，預料Explora I將能吸引到一些目標並不一定純粹是來享受旅行的愛錶人士們，或許他們上船的誘因反而是要來加入一場搶錶大戰。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：搭船也能買勞！？ ROLEX將在豪華郵輪開設第一間海上專賣店】