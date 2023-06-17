VC江詩丹頓｜5款熱門手錶最新舊價格差異　Overseas系列升幅15%起

還記得在2023年5月中下旬時，有錶友先在網路上爆料收到小道消息指出VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓將在2023年6月1日起調整旗下產品價格，而且據稱平均漲幅高達12%左右，看似是已經有陣子沒有全面調整價格的江詩丹頓，受到人氣運動錶系列Overseas行情看漲的影響，似乎也決定跟進AP與PP等頂級品牌的腳步，將自己的產品定價再往上提升一個檔次，突顯其值得珍視的工藝水準。

很快6月轉眼就已經來到，所以之前的傳聞也到了驗證真假的時刻，最近如果有上VC官網逛逛，就能比照一下到底品牌有沒有在2023年6月1日後調整旗下手錶定價，根據小編實際比對品牌官網列出的各系列手錶，答案似乎是肯定的⋯⋯小編隨機查找了江詩丹頓各系列手錶的價錢，至少看了10款以上，發現每款的價格都比之前調高，而且品牌似乎也會根據系列的熱門度改變調價幅度，例如現在正夯的Oversea系列調價幅度就會比其他系列如Fiftysix高一些，但整體來說漲幅還真不小。

以下直接帶大家對照Overseas系列中的部分款式在漲價前後的定價變化以及漲幅：（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 10

Overseas不鏽鋼大三針——漲價前定價：NT$ 670,000、漲價後定價：NT$ 800,000（約上漲19%）（香港官網價格：HK$ 200,000）

Overseas玫瑰金大三針——漲價前定價：NT$ 1,630,000、漲價後定價：NT$ 1,930,000（約上漲18%）（香港官網價格：HK$ 483,000）

Overseas不鏽鋼兩地時間——漲價前定價：NT$ 810,000、漲價後定價：NT$ 990,000（約上漲22%）（香港官網價格：HK$ 248,000）

Overseas玫瑰金兩地時間——漲價前定價：NT$ 1,340,000、漲價後定價：NT$ 1,550,000（約上漲15%）（香港官網價格：HK$ 388,000）

Overseas不鏽鋼計時碼錶——漲價前定價：NT$ 965,000、漲價後定價：NT$ 1,140,000（約上漲18%）（香港官網價格：HK$ 285,000）

Overseas玫瑰金計時碼錶——漲價前定價：NT$ 2,240,000、漲價後定價：NT$ 2,530,000（約上漲13%）（香港官網價格：HK$ 635,000）

同場加映：PP百達翡麗新手錶規格、價格懶人包 新Aquanaut莫蘭迪藍美出新高（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 15

從以上這些例子可知Overseas系列不只漲價，而且還漲滿多的，不過目前系列一些高端款式，例如K金萬年曆、K金鏤空萬年曆、鋼殼陀飛輪、K金陀飛輪、K金鏤空陀飛輪等等，品牌官網一律改放「價格應要求提供」取代實際定價數字，但從系列其他作品少說漲了15%甚至20%的水準來看，跨越了2023年6月之後要入手江詩丹頓的手錶，代價的確變大了，而且看起來還不是只有Overseas單一系列，而是品牌全面調整各系列的定價，因此接下來入手前可要先問清楚價錢，如果你對口袋清單上目標的價格印象還停在2023年5月之前，現在走進錶店一定會嚇一跳怎麼金額不一樣了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：江詩丹頓真的調價了！ Overseas系列熱門款最新價格、漲幅一次看】