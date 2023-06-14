瑞士「超級腕錶」× 刺青大師Dr. Woo｜藝術感極重限量王者系列

被譽為「超級腕錶」的瑞士品牌Roger Dubuis，向來以極高的工藝水準以及宛如藝術品般的限量作品而聞名，在追求藝術與工藝同時，錶廠亦致力開發前衛、創新的設計，例如以一己之力自家製作的鏤空機芯為人所津津樂道。今回Roger Dubuis以探索宇宙為題，與聞名世界的刺青大師Dr. Woo合作，將超級腕錶注入紋身藝術。

圖片來源：Roger Dubuis

Roger Dubuis其中一款最具標誌性的作品Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕錶，是品牌最講求卓越製錶工藝的代表作，獲得備受推崇的日內瓦印記認證，每枚組件均由手工完成，以高性能而聞名。是次轉化為藝術創作的平台，是為打破常規之舉。品牌總是能夠在製錶這種傳統工藝與創新設計之間取得平衡、完美融合，創立於1995年算得上為新銳的錶廠，卻能迅速地在瑞士錶壇樹立起崇高的地位。

圖片來源：Roger Dubuis

在刺青界又有Dr. Woo這位富有表現力的大師，所擅長的超精細風格與同樣講求精準的製錶工藝不謀而合。Dr. Woo於複雜的陶瓷錶面之上發揮創意，時間則在太陽、地球和月球的力量之間流動。太陽處於10至11時之間，以雷射鐫刻技術呈現，以超精細的線條、圖案和圓點繪製在機芯下方的黑色PVD塗層黃銅面板上；至於地球就處於4至5時之間的發條盒之上，巧妙地與指針的轉動聯繫在一起，圓盤每6小時40分鐘完成一次轉動，每天轉動3.6圈；最後的月球則位於8時位置，呈現精緻的圓圈和線條，與下方擺輪的內部運作相映成趣。

圖片來源：Roger Dubuis

將星體收納在精細的腕錶之中展現出令人讚歎的工藝，而且還有其他值得細味的細節，例如在2至3時位置Dr. Woo巧妙地將經典蜘蛛圖案放置於此，藍寶石水晶錶面底部鍍金雕刻了代表品牌的星形圖案，原來是立體雕刻飛船的航行軌跡。眾多的細節足以讓錶迷在思考時間的意義、觀察這迷你宇宙的同時，細味工藝的溫度與味道，配合簡約型格的黑色陶瓷錶殼，帶有高度耐刮的特性不會因為時間的流轉而失去光澤，展現耐用及恆久的時尚魅力。在黑色陶瓷錶殼之上的鐫刻圖紋亦是出自Dr. Woo之手，幾何符號恍如神秘圖案般符合其突出的個人特色，圖案延伸至小牛皮錶帶，實在匠心獨運。