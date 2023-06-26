TAG Heuer 3款新Monaco防水計時手錶　鏤空透底配松綠飾面極吸睛

瑞士專業製錶品牌TAG Heuer泰格豪雅推出旗下代表性Monaco系列的最新成員：繽紛色彩的TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶。為紀念第80屆摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）及其合作關係，首次在Monaco系列上採用鏤空面盤設計，新作包含三款均有著獨特靈感來源的全新腕錶。

全球最早問世的方形防水腕錶

TAG Heuer Monaco腕錶於1969年問世，是全球第一款方形防水腕錶，也迅速成為史上最經典的腕錶之一。其大膽方形錶殼設計與創新計時功能在當時市場上獨樹一幟，因此獲得賽車愛好者與鐘錶收藏家的青睞，並且很快就成為品牌的代表性作品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自誕生以來，此錶出現在多位賽車偶像的手腕上，包括 Jo Siffert、 Jochen Rindt，以及品牌的真正好友 Steve McQueen。 後者曾在1971年的電影《極速狂飆Le Mans》佩戴一只TAG Heuer Monaco腕錶而聞名，他的錶也成為他的風格代名詞。

自推出以來，TAG Heuer Monaco便一直展現前衛的當代設計思維。從1960年代的午夜藍與亮白色，到1970年代初期的對比灰色色調，Heuer Monaco腕錶都反映了大眾文化並同時挑戰設計極限。因此在1970年代末期，TAG Heuer Monaco計時腕錶推出截然不同的外觀，其中包括傳奇「Dark Lord」腕錶的啞光黑色錶殼與錶盤。

如今，TAG Heuer Monaco腕錶依然是品牌最具代表性與識別性的錶款之一。TAG Heuer泰格豪雅推出多款限量版以致敬過往的歷史及與賽車運動的連結並成為一款雋永與深受喜愛的時計。品牌的抱負是不斷突破創新與設計的極限，而現正推出的TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶，正是這種前衛思維的完美證明。

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TAG Heuer Monaco 鏤空計時腕錶揭曉最深層的祕密

在Heuer Monaco腕錶誕生超過50年後，TAG Heuer泰格豪雅推出三款全新腕錶，透過鏤空錶面進一步探索獨特的Monaco腕錶設計；這是此系列首次揭曉此錶的內部機械運作。現代風格的鏤空腕錶共有三種面盤，經典藍色、賽車紅色與綠松色錶面等三種不同款式。前衛的鏤空設計目標是針對賽車世界的前衛詮釋，具有充滿活力的現代風格，能引起收藏家及年輕世代的共鳴。

來自賽車的代表色

每一款TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶作品都擁有獨一無二的歷史。經典藍色款式的靈感來自史上第一款TAG Heuer Monaco腕錶的藍色錶面。採用藍色與紅色錶面，藍色導柱輪與自動盤鐫刻——整體設計是向1969年TAG Heuer Monaco腕錶與其最初的成功致敬。

賽車紅色是向TAG Heuer Monaco腕錶的賽車DNA致敬，因為紅色通常是賽道上的賽車標誌。黑色與銀色元素在錶面格外顯眼，而紅色導柱輪與自動盤上的紅色鐫刻則使賽車風格更臻完美。

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綠松色款式是為此系列劃下圓滿句號的第三款腕錶，使Monaco 設計令人耳目一新、前衛風格的詮釋。向摩納哥海岸線致敬的迷人綠松色以及在錶面特別顯眼的紅色，綠松色導柱輪與自動盤鐫刻——這絕對讓此錶有別於其他經典時計更為出眾。

搭載自製Heuer 02機芯和1970年代原版TAG Heuer Monaco 腕錶的那款機芯構成和諧對比。這款機芯使用傳統導柱輪驅動計時碼錶，並具備80小時動力儲存——是鐘錶產業最長效的計時碼錶機芯動力儲存時間之一。此外，透過藍寶石水晶底蓋可見到鐫刻自動盤襯托的 Heuer 02機芯精緻裝飾。

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最新推出的 TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶經過精心打造、體現鉅細靡遺的卓越技術。值得注意的特色包括創新雙材質錶帶，錶帶透過橡膠與皮革的結合提供最佳舒適性與型格。錶帶分別採用黑色與藍色款式，提升腕錶整體賽車魅力。

這三款全新 TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶是這個經典系列的精彩新作。它們運用現代與前衛巧思，針對代表性設計提供令人耳目一新的詮釋。TAG Heuer泰格豪雅聚焦顛覆傳統以及採用尖端技術，而成果就是捕捉想像力並且保證能夠彰顯風格的簡約又不失精巧。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：黑 x 綠松色帥到炸裂！ TAG Heuer 推出三款全新 Monaco 鏤空計時腕錶，歡慶摩納哥大獎賽！】