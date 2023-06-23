日內瓦鐘錶大賞得主Chronomètre FB 1　時隔八年限量38枚最終版本

縱使現在科技如何進步，有一項工藝還是以歷史和匠心為依歸。製錶工藝講求大師巧手製作，是不可取代的價值所在。

於200多年前有一位大師對於當時的航海精密計時貢獻良多，Ferdinand Berthoud是錶壇的祖師爺級傳奇人物，就連發明出腕錶世界中「三大複雜功能」之一的陀飛輪、被譽為「現代鐘錶之父」的寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）也是其弟子。

Chronomètre FB 2T精密時計系列（圖片來源：Chronométrie Ferdinand Berthoud）

為了延續Ferdinand Berthoud的精神，蕭邦錶（Chopard）的聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於2013年成立品牌Chronométrie Ferdinand Berthoud，於2015年推出首款作品Chronomètre FB 1，翌年憑著此作摘下了日內瓦鐘錶大賞中最高榮譽金指針獎。時隔8年，今天終於推出限量38枚的最終版本——Chronomètre FB 2T。

Chronomètre FB 2T精密時計系列，型號FB 2T.1（18K白金款搭配藍色緞面錶盤）（圖片來源：Chronométrie Ferdinand Berthoud）

為了傳承大師的精神，品牌錶款的自家製機芯靈感全來自於當年設計的航海鐘，特別是其圓錐輪和芝麻鏈傳輸裝置，以及採用特殊的立柱式結構，就是來自1768於海上啟用的6號航海鐘之設計。2015年推出的Chronomètres FB 1採用八邊形錶殼，與航行元素契合，獲得4項專利技術的FB-T.FC機芯，其零件多達1,120枚，經天文台官方認證的極致精準，配備直接驅動中央秒針的陀飛輪，作為現代腕錶卻盡現傳統工藝的迷人美態。

（圖片來源：Chronométrie Ferdinand Berthoud）

是次推出的Chronomètre FB 2T，將38枚最終版本的FB-T.FC-2機芯首次搭載於圓形錶殼之中。腕錶的精細工藝，除了在於精準報時之外，工藝本身也是可以用視覺欣賞細味的。是次新作配備了三個藍寶石水晶半夾板，半夾板經倒角打磨和雕刻潤飾，並由拋光精鋼立柱予以固定，這樣就可以透視到機芯的主要結構，噴砂飾面經人手打磨，以簡約的外觀示人盡顯現代感，內裡埋藏著令人難以參透的高超技術。

Chronomètre FB 2T精密時計系列，型號FB 2T.2（18K玫瑰金款搭配黑色緞面錶盤）（圖片來源：Chronométrie Ferdinand Berthoud）

新作提供三款設計可供選擇，包括18K玫瑰金款搭配黑色緞面錶盤、玫瑰金款搭配鍍釕緞面錶盤以及18K白金款搭配藍色緞面錶盤。除此之外，為突顯最終版本的獨特性，是次更可以讓藏家創造專屬的訂製設計，例如選擇心儀的錶殼材質、錶盤顏色、飾面、皮革錶帶，不過錶殼的形狀只可以保留圓形。作品由超卓機芯驅動，配合高級訂製的巧思，定必成為藏家的新寵兒。