ROLEX｜勞力士1908正裝錶　透明底蓋增賞玩性　名字背後意義非凡

ROLEX勞力士2023年有個不太起眼但影響也滿大的改變，那就是品牌正式停產了正裝錶系列Cellini，不過這不表示勞力士要全面放棄正裝錶市場，反而新催生一款風格典雅的系列，並取名為「1908」。

繼續嘗試採用全面翻新的設計，讓人們對品牌的正裝錶也能逐漸提高興趣，看看此舉能否扭轉先前Cellini系列黯然退場的命運。

勞力士1908系列登場，設計靈感與規格特色揭祕！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

回顧Cellini系列2014年重新回歸時，一度也讓人眼睛一亮，手錶改成市場主流的圓形錶殼、堅持只用貴金屬材質，加上坑紋錶圈搭配皮錶帶等，讓人對勞力士的新生代正裝錶充滿期待，而在系列發展的過程中，除了基本的三針、日期顯示與兩地時間款式外，中間也衍生出品牌少見的月相功能手錶，沒想到Cellini Moonphase也就成了系列最後的絕響，從這款作品後Cellini系列再無新血加入，甚至在2022年時，勞力士一舉停產系列大多數產品，只留下Cellini Moonphase一人獨守；而在一年後的現在，身為系列最後守護者的月相錶也正式走入歷史，換上勞力士新創作的1908系列登場。

1908系列的命名淵源來自勞力士的歷史里程碑，正是在1908年這一年，品牌創辦人漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）將自家品牌命名為「ROLEX」，並向瑞士註冊品牌商標，等於是勞力士揚名立萬的起點，而從系列的命名中也多少可以推斷，品牌會採用比較早期的設計風格，替手錶營造古典優雅的形象。

同場加映：ROLEX Day-Date不只琺瑯拼圖1款新手錶 3款寶石鑽石面盤同步登場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

首批發表的1908系列依舊延續只用貴金屬材質的策略，勞力士分別推出18K黃金與18K白金兩種款式，並各有黑面與白面共四款。1908系列的錶殼尺寸與Cellini一樣都是39mm，甚至連它的錶圈也和Cellini系列帶有似曾相識的味道——外側為三角坑紋、內側則是拋光得晶亮的圓拱形。勞力士以品牌首批配備恒動自動盤的手錶作品為藍本，因此即使錶殼造型、搭配皮錶帶等方面與Cellini系列相較之下，變化程度都有限，但是面盤的設計很容易就能區隔出兩個系列的獨特個性。

1908初登場的四款錶皆以小三針格局示人，不過這次品牌在面盤外圍加上軌道式刻度、面盤6點設置小秒盤，至於時標部分也一改Cellini系列只用幾何造型的傳統，而交相採取阿拉伯數字搭配立體琢面時標的組合，另外手錶指針部份，時針改用針尖帶有鏤空圓形的設計展現出早期手錶的設計美學，也讓1908系列建立起未來的視覺特徵。相較於Cellini系列在面盤印上系列名稱，1908系列沒有延續這項設計，不過小秒盤上方多了超級天文台認證的英文字樣，而6點方向的SWISS MADE字樣中間也加上皇冠標誌，暗示手錶搭載的機芯已經悄悄邁入新世代。

同場加映：ROLEX新款Daytona價格規格懶人包 6大細節、全新4131機芯一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

Cellini系列當初採用實底蓋設計對於某些玩家而言略感可惜，認為此舉少了些賞玩性，1908系列顯然有收到市場的回應，所以別開生面地採用透明底蓋設計，露出推動手錶小三針功能的7140自動機芯。若與Cellini Time搭載的3132機芯相較，7140機芯引進許多品牌近年的製錶成果，包括Syloxi矽游絲、Chronergy擒縱系統等，而且其自動盤一律由18K黃金製成，並經過鏤空處理，裡面改用改良滾珠軸承以提升整體運作效率，同樣讓人有感的還包含機芯的動力儲存，想當年3132機芯的動力儲存僅48小時，以現今標準稍微差強人意了些，因此7140機芯直接將動力儲存提升至66小時，多出來的時間無形中也強化了手錶的佩戴實用性。佩戴者藉由透背可欣賞到鏤空的K金自動盤，還會注意到機芯底板也多了日內瓦波紋修飾，提升了勞力士機芯之前較為人詬病的修飾較簡潔的不足之處，即使和高端品牌以手工精修的水準還是有距離，但至少已經變得更賞心悅目，不會讓透明底蓋設計淪為只是為了露出機芯的目的，還是能讓人從中感受品牌的作工水準。

1908系列的防水性能維持Cellini系列的50米水準，因此它不具備品牌著名的雙釦鎖或三釦鎖錶冠系統，錶冠部分只有勞力士皇冠Logo，這點和品牌蠔式系列底下的各款作品至少有100米防水性能也不盡相同，1908系列偏向正裝錶的定位由此也能窺見一些蛛絲馬跡。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士正裝錶接班人1908 設計靈感與規格特色揭祕】