ROLEX真偽｜隱藏在手錶鏡面的防偽設計　1眼分辨是盜版仿錶或正品

勞力士手錶在市場上炙手可熱到意外掀起令一種商機，也就是仿錶生意；山寨廠商看準市場對勞力士手錶的旺盛需求，以及消費者追求入手門檻愈低愈好的心態等，即使販賣仿錶屬於違法行為，卻總能夠吸引想要牟利的人爭相投入其中。

眼看自家產品被不肖商人利用，勞力士當然也不會坐視不管，但是想要完全杜絕盜版仿錶暫時看起來難度不小，於是品牌也只能先從強化產品的專屬設計著手，勞力士針對旗下手錶「埋藏」數道防偽設計，本次我們就先從一個隱藏在品牌手錶鏡面的彩蛋看起。

Rolex勞力士隱藏在手錶鏡面的防偽設計！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如果你是勞力士的錶主，想要辨識手錶是否是正品的其中一個方法就是拿起手錶仔細端詳一下藍寶石水晶鏡面6點方向（直接拿個放大鏡看可能更快），如果手錶屬於正貨，那麼在這個位置會發現一枚以雷射鐫刻在鏡面上的虛線皇冠標誌，平常不注意看不容易發現，而且勞力士製作這個雷射圖案精細到連一些細節都有特定標準，例如皇冠上的每個圓圈都由7個點點圍成，而皇冠下方的橢圓形則是由14個點點組成，假錶就算能做出雷射雕刻，如果沒有摸清規則，也做不出這樣的成果與細緻度。

所以如果你的勞力士手錶在放大鏡下能看到這個圖案，大概就可以安心一半；不過要注意的是，現在仿錶的水準也在不斷提高，有時光靠單一處的證據還不見得能代表手錶就沒問題，因此勞力士也不是只有鏡面上的防偽標誌這一招，還必需配合其他的防偽設計，綜合評估才能確認手錶真偽，當然如果你是在品牌授權經銷商的管道入手，一般來說就比較不用去煩惱真偽問題。

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了解了勞力士手錶鏡面上的防偽設計後，大家可能會對這項設計的來龍去脈感到好奇，其實品牌也是在近代才開始啟用這種措施，最早可以追溯到1999年出廠的Yacht-Master，從遊艇系列開始，品牌漸漸將這種設計擴展到其他系列上，大概到2003年左右，多數勞力士手錶都已經採用這項防偽設計，後來除了2023年已經絕版的Milgauss綠玻璃以外（品牌並沒有針對這點提出官方解釋，推測可能和綠玻璃的鏡面顏色、製作成本等有關），其他勞力士手錶都有這個隱藏版設計可以輔助辨識真偽。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：很多人不知道勞力士手錶鏡面隱藏一個非常重要的設計】