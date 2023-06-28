ROLEX綠金迪停產後最新行情　勞力士Daytona 116508先升後回落10%

勞力士2023年為了慶祝Daytona系列60週年所以大刀闊斧推出了全新世代的迪通拿計時碼錶，新款在外裝以及內部機芯方面都有或多或少的調整，而且品牌也不是直接將原本的舊款「複製貼上」，有些款式就在這次的改朝換代中消失在勞力士官網目錄上，代表手錶走向停產命運。

通常我們會覺得被停產的款式應該會是本來比較冷門、不好賣的產品，但是勞力士的邏輯有時並沒有如此想當然，例如Daytona系列前幾年倍受收藏家歡迎的黃金綠面款116508（綠金迪）就赫然位列在今年的停產名單上，目前新世代黃金材質的迪通拿只剩黑面、白面與金面，反而是高人氣的綠金迪先被終止，讓還沒有入手這款錶的人只能望錶興嘆，轉而前往二級市場探詢入手這款錶的機會。

綠金迪目前行情從2023年4月底開始回跌，中斷了今年第一季以來行情都在上漲的情況，但現在這款錶國外行情還是有85,000歐羅左右的水準。（IG@watchanalytics）

Daytona 116508的人氣高、近年行情也是嚇嚇叫，但是當它碰上了2022年高級手錶熱門款的跌價潮時，也是無法全身而退受到影響，根據外媒Watchanalytics追蹤這款錶的行情報告指出，綠金迪從2022年4月開始身價逐漸由巔峰往下走，從2022年7月到8月稍微降得多一些，此後手錶的行情還算穩定，不過從2022年11月一直到該年年底，綠金迪的二級市場價格下滑超多又快，原本還有87,000歐元（約合HKD 742,710）的行情，到2022年收官時一瀉千里跌到約73,500歐元左右（約合HKD 627,460），相較2022年7月還曾出現94,000歐元（約合HKD 802,470）的高價明顯縮水許多。

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不過綠金迪在2023年一開始倒是有個好的開始，因為今年初市場就開始有傳聞勞力士可能會推出新款Daytona，所以綠金迪被預期停產導致在二級市場造成立即的助攻效應；同樣根據Watchanalytics的資料可知，Daytona 116508在2023年1月到4月之間行情又開始有顯著成長，光是這段時間內就漲了22.3%之多，又回到接近2022年10月左右的水準，顯然收藏家們對手錶預期停產有了回應。

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結果也一如過去的經驗，當傳出停產消息、市場價格上揚，就會開始有賣家想要趁這個時機進場賺一筆，導致二級市場的綠金迪貨量變多，所以也就從2023年4月底開始，當綠金迪確定停產、二級市場上的貨在短時間內變多，手錶的價格又會開始回落，目前又再降回至85,000歐元左右（約合HKD 725,640），但和去年最後兩個月綠金迪的身價相比，現在的價格還是相對高。

至於經過過去一年多來的戲劇性發展後，Daytona 116508和距今一年前的市場行情對照其實也只小幅下降9.88%而已，比起手錶的國外定價37,800歐元（香港定價為HKD 302,200），目前綠金迪在二級市場的價格溢價率依舊超過120%，看起來去年最後兩個月出現的大低潮在邁入2023年後又有強勢反彈的味道。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文： 勞力士綠金迪116508一年內價格降10% 停產後最新行情揭曉看】